Cidades

Belezas do sertão: 5 destinos do interior de Pernambuco que valem a visita

Do legado de Lampião à arte figurativa: descubra cinco cidades do interior de Pernambuco com rica história e atrativos culturais únicos.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/10/2025 às 22:00
Petrolina (PE)
Petrolina (PE) - Hannah Barata/Pexels

Nem só do litoral vive Pernambuco: o interior do estado é berço de riqueza cultural e histórica!

Longe da agitação da costa, cidades sertanejas oferecem uma imersão na história do cangaço, na arte, na fé popular e em paisagens surpreendentes.

Para quem busca uma viagem autêntica e inesquecível, separamos cinco destinos do interior pernambucano que provam que a beleza do estado vai muito além do mar.

5 destinos do interior de Pernambuco que valem a visita

1. Caruaru

Conhecida como a "Capital do Forró", Caruaru atrai multidões no período junino, mas seus atrativos vão além da festa. O maior destaque é o Alto do Moura, considerado pela UNESCO o maior centro de arte figurativa das Américas. O Museu de Mestre Vitalino, o Museu do Forró e o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga são paradas obrigatórias.

2. Triunfo

Localizada no Sertão do Pajeú, Triunfo surpreende com seu clima ameno e arquitetura charmosa. A cidade é considerada um oásis por estar no alto da Serra da Baixa Verde, fugindo do calor extremo. Seus atrativos incluem o teleférico, o belíssimo Cine Teatro Guarany (em estilo Art Déco), e o Pico do Papagaio, que oferece uma vista panorâmica da região.

3. Petrolina

No Vale do São Francisco, na divisa com a Bahia, Petrolina se destaca pela irrigação moderna que transformou o semiárido em um polo de produção de frutas e vinhos de alta qualidade. A cidade é ideal para o enoturismo, com visitas a vinícolas que produzem vinhos tropicais. O principal atrativo é o próprio Rio São Francisco, onde é possível fazer passeios de catamarã pela paisagem ribeirinha.

4. Buíque

Pouco explorada, Buíque é o lar de um dos mais impressionantes sítios naturais do Nordeste: o Vale do Catimbau. Conhecido como a "Chapada do Sertão", o parque é um tesouro arqueológico com mais de 30 cavernas e abriga a segunda maior concentração de pinturas rupestres do Brasil, além de formações rochosas que lembram grandes monumentos. É um destino perfeito para ecoturismo e observação geológica.

5. Serra Talhada

Capital do Sertão do Pajeú, Serra Talhada é mundialmente conhecida por ser o local de nascimento de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A cidade respira a história do cangaço. O visitante pode conhecer o Museu do Cangaço e a Casa de Lampião, além de percorrer as ruas onde o cangaceiro cresceu. A paisagem semiárida ao redor é um atrativo em si, ideal para quem busca entender a cultura e o folclore do Nordeste.

