Europa que cabe no bolso: 5 cidades baratas para visitar sem gastar muito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

História milenar, praias do Mediterrâneo e muito mais! Confira cinco cidades europeias onde a experiência é rica e o custo-benefício é excelente.

Clique aqui e escute a matéria

Viajar para a Europa sem comprometer o orçamento é possível!

Embora cidades como Paris e Londres exijam um investimento maior, o Leste e o Sul do continente guardam verdadeiras joias que oferecem história, cultura e uma vida noturna vibrante a preços mais acessíveis.

Com hospedagem, alimentação e transporte mais baratos do que no eixo ocidental, estes destinos provam que o sonho europeu pode caber no seu bolso.

5 cidades baratas da Europa para visitar sem gastar muito

1. Lisboa (Portugal)

A capital portuguesa é uma das portas de entrada mais econômicas da Europa e oferece um custo-benefício melhor. Lisboa combina história, cultura e boa gastronomia sem o preço elevado das metrópoles vizinhas. Os viajantes podem explorar bairros históricos como Alfama e Bairro Alto a pé, desfrutar de pasteis de nata baratos e usar o eficiente e acessível transporte público. Alguns dos principais atrativos, como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, também são acessíveis.

2. Budapeste (Hungria)

Conhecida como a "Pérola do Danúbio", Budapeste é uma capital que encanta pela arquitetura grandiosa e pelos preços mais baixos. A cidade é famosa por seus banhos termais históricos, como o Széchenyi, onde a entrada é mais acessível. Você pode visitar o Parlamento Húngaro e o Castelo de Buda (com vistas espetaculares) e desfrutar da vida noturna nos famosos ruin bars (bares em ruínas). O transporte e a alimentação são significativamente mais em conta do que na Europa Ocidental.

3. Cracóvia (Polônia)

Cracóvia é uma joia histórica da Polônia, que oferece uma atmosfera medieval e culturalmente rica a preços baixos. O centro da cidade é a Praça do Mercado Principal, uma das maiores praças medievais da Europa, que abriga a Basílica de Santa Maria e o histórico Mercado de Tecidos. A cidade também serve como base para visitar o comovente Museu Auschwitz-Birkenau, com excursões a preços razoáveis.

4. Praga (República Tcheca)

A capital tcheca é um cartão-postal com seu charme de conto de fadas, pontes góticas e castelos, mas ainda mantém preços competitivos. Em Praga, é possível cruzar a famosa Ponte Carlos e visitar o imponente Castelo de Praga (o maior castelo antigo do mundo) a pé, economizando em transporte. O custo de uma refeição completa ou de uma cerveja tcheca é baixo especialmente fora das zonas turísticas mais centrais, permitindo explorar a cultura boêmia sem grandes gastos.

5. Atenas (Grécia)

Atenas é o berço da civilização ocidental e uma das capitais mais acessíveis da Europa. A cidade oferece uma imersão na história milenar com seus sítios arqueológicos. O principal atrativo é a Acrópole, lar do Partenon. A hospedagem, o transporte e a culinária grega são notavelmente mais baratos do que em países como Itália e França.