Europa que cabe no bolso: 5 cidades baratas para visitar sem gastar muito
História milenar, praias do Mediterrâneo e muito mais! Confira cinco cidades europeias onde a experiência é rica e o custo-benefício é excelente.
Viajar para a Europa sem comprometer o orçamento é possível!
Embora cidades como Paris e Londres exijam um investimento maior, o Leste e o Sul do continente guardam verdadeiras joias que oferecem história, cultura e uma vida noturna vibrante a preços mais acessíveis.
Com hospedagem, alimentação e transporte mais baratos do que no eixo ocidental, estes destinos provam que o sonho europeu pode caber no seu bolso.
5 cidades baratas da Europa para visitar sem gastar muito
1. Lisboa (Portugal)
A capital portuguesa é uma das portas de entrada mais econômicas da Europa e oferece um custo-benefício melhor. Lisboa combina história, cultura e boa gastronomia sem o preço elevado das metrópoles vizinhas. Os viajantes podem explorar bairros históricos como Alfama e Bairro Alto a pé, desfrutar de pasteis de nata baratos e usar o eficiente e acessível transporte público. Alguns dos principais atrativos, como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, também são acessíveis.
2. Budapeste (Hungria)
Conhecida como a "Pérola do Danúbio", Budapeste é uma capital que encanta pela arquitetura grandiosa e pelos preços mais baixos. A cidade é famosa por seus banhos termais históricos, como o Széchenyi, onde a entrada é mais acessível. Você pode visitar o Parlamento Húngaro e o Castelo de Buda (com vistas espetaculares) e desfrutar da vida noturna nos famosos ruin bars (bares em ruínas). O transporte e a alimentação são significativamente mais em conta do que na Europa Ocidental.
3. Cracóvia (Polônia)
Cracóvia é uma joia histórica da Polônia, que oferece uma atmosfera medieval e culturalmente rica a preços baixos. O centro da cidade é a Praça do Mercado Principal, uma das maiores praças medievais da Europa, que abriga a Basílica de Santa Maria e o histórico Mercado de Tecidos. A cidade também serve como base para visitar o comovente Museu Auschwitz-Birkenau, com excursões a preços razoáveis.
4. Praga (República Tcheca)
A capital tcheca é um cartão-postal com seu charme de conto de fadas, pontes góticas e castelos, mas ainda mantém preços competitivos. Em Praga, é possível cruzar a famosa Ponte Carlos e visitar o imponente Castelo de Praga (o maior castelo antigo do mundo) a pé, economizando em transporte. O custo de uma refeição completa ou de uma cerveja tcheca é baixo especialmente fora das zonas turísticas mais centrais, permitindo explorar a cultura boêmia sem grandes gastos.
5. Atenas (Grécia)
Atenas é o berço da civilização ocidental e uma das capitais mais acessíveis da Europa. A cidade oferece uma imersão na história milenar com seus sítios arqueológicos. O principal atrativo é a Acrópole, lar do Partenon. A hospedagem, o transporte e a culinária grega são notavelmente mais baratos do que em países como Itália e França.