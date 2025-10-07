Odete Roitman está viva em Vale Tudo? Duas pistas de que a vilã não morreu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Odete Roitman não morreu? O assassinato da vilã é o grande evento da reta final de "Vale Tudo", mas a novela pode ter uma última surpresa a caminho.

Clique aqui e escute a matéria

"Vale Tudo" guarda muitas surpresas para o público!

A novela escrita por Manuela Dias exibiu o tão aguardado assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch), com diversos suspeitos confirmados.

Porém, já circula há algumas semanas na imprensa a possibilidade e a vilã, na verdade, não ter morrido de verdade.

Após a exibição do capítulo da morte, duas cenas surgem como possíveis pistas da sobrevivência da dona da TCA. Entenda!

Vale Tudo: Odete Roitman pode ter forjado a própria morte

Antes de morrer, Odete Roitman apareceu planejando sua saída do país no prédio da TCA.

Antes de deixar o prédio, ela presenteou com um aumento de Consuêlo (Belize Pombal) com um aumento de salário de 470%.

Odete também pediu que a profissional a ajude a resolver algumas "coisinhas pessoais" não especificadas antes da viagem.

Além disso, Odete também teve uma conversa suspeita com Freitas (Luis Lobianco). Ele agradeceu a ajuda dela para comprar a casa da mãe dele em troca de uma "delação premiada" sobre Marco Aurélio (Alexandre Nero).

"Acho difícil isso aconteça, mas se qualquer dia a senhora precisar, de mim, é só falar", disse Freitas.

"Muito obrigada, qualquer coisa eu entro em contato", respondeu. "Faça isso, vai ser uma honra e também um prazer", disse o funcionário.

As duas interações com os personagens deixaram muitos internautas com a pulga atrás da orelha, surgindo como uma possível dica de que Odete forjará a própria morte com o auxílio dos dois funcionários da TCA.

As suspeitas são fortalecidas pela imprensa: o Notícias da TV revela que Freitas aparecerá em um bangalô de luxo no último capítulo, enquanto o jornal O Tempo aponta Consuêlo como cúmplice de Odete na armação para forjar a morte.

Quando é o último capítulo da novela Vale Tudo?

"Vale Tudo" exibe seu último capítulo no dia 17 de outubro, uma sexta-feira. O desfecho será reapresentado no sábado, 18 de outubro.