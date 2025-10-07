Odete Roitman está viva em Vale Tudo? Duas pistas de que a vilã não morreu
Odete Roitman não morreu? O assassinato da vilã é o grande evento da reta final de "Vale Tudo", mas a novela pode ter uma última surpresa a caminho.
Clique aqui e escute a matéria
"Vale Tudo" guarda muitas surpresas para o público!
A novela escrita por Manuela Dias exibiu o tão aguardado assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch), com diversos suspeitos confirmados.
Porém, já circula há algumas semanas na imprensa a possibilidade e a vilã, na verdade, não ter morrido de verdade.
Após a exibição do capítulo da morte, duas cenas surgem como possíveis pistas da sobrevivência da dona da TCA. Entenda!
Vale Tudo: Odete Roitman pode ter forjado a própria morte
Antes de morrer, Odete Roitman apareceu planejando sua saída do país no prédio da TCA.
Antes de deixar o prédio, ela presenteou com um aumento de Consuêlo (Belize Pombal) com um aumento de salário de 470%.
Odete também pediu que a profissional a ajude a resolver algumas "coisinhas pessoais" não especificadas antes da viagem.
Além disso, Odete também teve uma conversa suspeita com Freitas (Luis Lobianco). Ele agradeceu a ajuda dela para comprar a casa da mãe dele em troca de uma "delação premiada" sobre Marco Aurélio (Alexandre Nero).
"Acho difícil isso aconteça, mas se qualquer dia a senhora precisar, de mim, é só falar", disse Freitas.
"Muito obrigada, qualquer coisa eu entro em contato", respondeu. "Faça isso, vai ser uma honra e também um prazer", disse o funcionário.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As duas interações com os personagens deixaram muitos internautas com a pulga atrás da orelha, surgindo como uma possível dica de que Odete forjará a própria morte com o auxílio dos dois funcionários da TCA.
As suspeitas são fortalecidas pela imprensa: o Notícias da TV revela que Freitas aparecerá em um bangalô de luxo no último capítulo, enquanto o jornal O Tempo aponta Consuêlo como cúmplice de Odete na armação para forjar a morte.
Quando é o último capítulo da novela Vale Tudo?
"Vale Tudo" exibe seu último capítulo no dia 17 de outubro, uma sexta-feira. O desfecho será reapresentado no sábado, 18 de outubro.