fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Vale Tudo: Web detona cena da morte de Odete Roitman: ‘Pavorosa’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/10/2025 às 7:04
Vale Tudo: Web detona cena da morte de Odete Roitman: ‘Pavorosa’
Vale Tudo: Web detona cena da morte de Odete Roitman: ‘Pavorosa’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Na rede social X, os internautas não economizaram em ironias, deboches e revolta com a cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), de Vale Tudo, que a Globo exibiu nesta segunda-feira (6).

Além dos principais personagens, como Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), a dupla César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) terem circulado pelo Copacabana Palace armados, mostrando uma fragilidade na segurança do hotel luxuoso, os internautas não gostaram da condução da esperada cena.

LEIA AGORA: Taís Araújo revela suas cenas favoritas em Vale Tudo

Que cena pavorosa”, “Como Roberto Marinho faz falta para botar ordem na casa”, “Que cena fraca, melhor era estar dormindo”, “Manuela dias tinha a faca e o queijo na mão e mesmo assim conseguiu estragar a cena da morte da Odete Roitman… 0 emoção”, dispararam.

Mais cedo, Debora Bloch recebeu elogios pela sua atuação no jornal Extra. O colunista Zean Bravo apontou como atuação “magnética” da intérprete da vilã. “Debora Bloch foi um dos grandes trunfos desta versão de Vale Tudo. Com uma atuação magnética, a atriz brilhou do início ao fim como a vilã Odete Roitman. Palmas para ela!“, comentou.

O post Vale Tudo: Web detona cena da morte de Odete Roitman: ‘Pavorosa’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Flávio Ricco: Globo dá aula de como fazer e faturar com merchandising em Vale Tudo
Novela

Flávio Ricco: Globo dá aula de como fazer e faturar com merchandising em Vale Tudo
Globo exalta Debora Bloch por Vale Tudo: ‘Atuação magnética’
Debora Bloch

Globo exalta Debora Bloch por Vale Tudo: ‘Atuação magnética’

Compartilhe

Tags