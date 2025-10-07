Vale Tudo: Web detona cena da morte de Odete Roitman: ‘Pavorosa’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na rede social X, os internautas não economizaram em ironias, deboches e revolta com a cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), de Vale Tudo, que a Globo exibiu nesta segunda-feira (6).

Além dos principais personagens, como Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), a dupla César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) terem circulado pelo Copacabana Palace armados, mostrando uma fragilidade na segurança do hotel luxuoso, os internautas não gostaram da condução da esperada cena.

LEIA AGORA: Taís Araújo revela suas cenas favoritas em Vale Tudo

“Que cena pavorosa”, “Como Roberto Marinho faz falta para botar ordem na casa”, “Que cena fraca, melhor era estar dormindo”, “Manuela dias tinha a faca e o queijo na mão e mesmo assim conseguiu estragar a cena da morte da Odete Roitman… 0 emoção”, dispararam.

Mais cedo, Debora Bloch recebeu elogios pela sua atuação no jornal Extra. O colunista Zean Bravo apontou como atuação “magnética” da intérprete da vilã. “Debora Bloch foi um dos grandes trunfos desta versão de Vale Tudo. Com uma atuação magnética, a atriz brilhou do início ao fim como a vilã Odete Roitman. Palmas para ela!“, comentou.