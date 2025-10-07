Web se frustra com cena da morte de Odete Roitman em Vale Tudo: ‘Muito ruim’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, na última segunda-feira (6), deixou muitos internautas da rede social X frustrados. Muitos acharam mal conduzido o misterioso capítulo e com alguns furos no roteiro.

“Esse capítulo de Vale Tudo foi muito ruim. Esse roteiro nem faz sentido, a ordem dos acontecimentos, tipo tudo uma bagunça, e o pior é que a Manuela Dias deve ter se achado uma gênia com isso”, desabafou um perfil. “Não aguento mais essa relação tóxica com Vale Tudo, cheio de pontas soltas, cenas cômicas, publis fora do tom, mas não perco um capítulo”, amenizou outra. “Como pode a sequência mais memorável da história da teledramaturgia ter virado isso? Que direção pavorosa. Impacto zero. Que desrespeito ao roteiro de 1988”, se revoltou mais um.

Segundo a pesquisa do Datafolha, o público reprovou a morte da vilã. Muitos entrevistados preferem ver Odete pobre, em completa decadência financeira.

Apesar das críticas, Vale Tudo atingiu 30 pontos na Grande São Paulo. O número é o que a Globo deseja em seu atual horário nobre.