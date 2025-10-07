Flávio Ricco: Globo dá aula de como fazer e faturar com merchandising em Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A trama avança e, com ela, desfilam marcas em perfeita harmonia com a ficção. Tudo da forma mais natural. Nada forçado. Confira na coluna desta terça

Clique aqui e escute a matéria

Mais do que entregar um remake competente e reviver ícones como Odete Roitman e Maria de Fátima, a Globo transformou “Vale Tudo” em uma qualificada vitrine de um novo, e velho, modelo de negócios: o do merchandising integrado com roteiro.

Em quase todos os arcos, há uma ação publicitária — de carro elétrico a refrigerante, de universidade a sabão líquido.

A trama avança e, com ela, desfilam marcas em perfeita harmonia com a ficção. Tudo da forma mais natural. Nada forçado.

O departamento comercial da Globo está mostrando que sabe contar histórias... e fazer um bom caixa com elas.

O que também já nos dá uma leve ideia ou leva a imaginar o que será possível na chegada da TV 3.0.

Por enquanto, o jeito retrô de se fazer e ganhar dinheiro com ele, como “Vale Tudo” vem demonstrando, vai muito bem, obrigado.

TV Tudo

Último dia

Pâmela Lucciola participará, hoje, pela última vez do “Melhor da Tarde” na Band.

E já tem, como destino traçado, assumir o “Melhor da Noite”, na saída de Otaviano Costa.

Imagem de Pâmela Lucciola - Crédito Instagram

Capítulo importante

“Aviso prévio – Felipe Andreoli está próximo de deixar a Globo” – há exatamente um ano, 7 de outubro de 2024, esta foi a nossa primeira coluna no Portal Leo Dias.

Dois dias antes, mas aí em “edição extraordinária”, anunciamos a mudança de Cléber Machado do SBT para a Record.

Agradecimento

Muito carinhoso o recado da Patrícia Poeta, no último “Altas Horas”, do Serginho Groisman, a este que vos escreve, relembrando nossa participação no mesmo programa em 2017.

A Patrícia é mesmo especial, como jornalista, apresentadora e pessoa.

Demissão

A TV 247, “o melhor canal de política”, segundo o IBest, botou na rua o jornalista Alex Solnik, porque não gostou de um comentário dele, durante a homenagem a Tenório Jr.

Foram 10 anos do Alex na casa. Falta só acertar as contas.

Luz em cima

Em se tratando de Virgínia e Vini Jr., se é namoro ou amizade, só eles, os diretamente envolvidos, e poucas pessoas podem dizer.

Mas que os dois estão com uma bela campanha para aparecer, acho que ninguém dúvida. E está funcionando.

Programação 2026

A Seriella, que hoje trabalha de maneira totalmente independente da Record, e isso inclui comercialização de produtos, realizou um evento semana passada para anúncio de novidades para 2026.

A primeira, “Maria Madalena” que agora virou “Sete Marias”, começa a gravar no mês que vem.

Outra mudança

Além do novo título, agora “Sete Marias”, os sete demônios expulsos por Jesus, Maria Madalena não terá mais Ingrid Conte como protagonista.

Uma outra atriz será escolhida para o papel. Nos bastidores, há quem aposte em Pâmela Tomé, que esteve na série “Senna”, da Netflix.

Outra novidade

“Judas Iscariotes” foi confirmada na linha de produção da Seriella para 2026.

Portanto, para 2026 anuncia-se uma temporada bem recheada.

Hoje é ele

Mumuzinho, figuraça, no júri do “The Voice”, é o convidado do nosso programa nesta terça, 19h, na LeoDias TV.

Ele que está agora numa fase mais musical. O lado ator está no modo descanso.

Novela vertical

“Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, do Ricardo Hofstetter e direção de Ricardo Zambelli, primeiro microdrama do Globoplay, está com seu elenco fechado.

Gustavo Mioto, Maya Aniceto, Lorenzo Gali, Yana Sardenberg, Caio Paduan, Alex Sorlino, Ludmillah Anjos, Camilla Camargo, Suzy Rêgo, Jotta Moraes, Pedro Botine, Sonia Ferreira e Bradley Elmar são os nomes escolhidos.

Pesquisa

Sobre o futuro de William Bonner na Globo, fonte segura, tudo será decidido após o resultado de uma pesquisa com a pergunta “onde você deseja vê-lo depois do ‘Jornal Nacional?’”.

O “Globo Repórter” é anunciado como próximo destino. Mas há, e são enormes, chances de também ser um outro.

Segundo episódio

O GNT exibe hoje, às 22h45, o segundo episódio de “Sua Maravilhosa”, novo programa de Sabrina Sato.

"Um dos maiores desafios é ficar com as máscaras no rosto. Disfarçam a minha pinta, mas ela tem vida própria”, comenta a apresentadora.

Imagem de Sabrina Sato - Crédito Pedro Arieta / Divulgação GNT

Bate – Rebate

Em se tratando do “The Voice”, no SBT, vale destacar que o programa estreou, ontem, com todos os seus espaços comerciais preenchidos...

... Prova de que o mercado nunca refuga o que é de boa qualidade...

... Caixa Econômica, Rexona, Medley, Mercado Livre, Aurora, Óticas Carol, Ypê e Bem Brasil são os parceiros do “The Voice”.

É preciso segurar um pouco a onda: tem gente em programas, principalmente esportivos, forçando a natureza para dar recorte em rede social...

... Há um certo e descarado (de) propósito.

Os jornalistas Sérgio Patrick e Jamil Chade são outros nomes falados para o novo projeto da rádio Transamérica/TMC.

Renata de Paula, atriz e apresentadora, com passagens por Band e Rede TV!, está indicada ao Festival Internacional de Cinema Cristão, considerado o “Oscar” do gênero...

... E pelo trabalho no longa “Entre Nós Outra Vez”, recém-lançado.

Lucas Leto teve uma semana, a última, bem apertada, com as últimas gravações de “Vale Tudo” e os ensaios da “Dança”. No fim, deu tudo certo.

Todo o elenco do SBT foi convidado para o Teleton. Sem exceções.

A Globo estreia nesta terça-feira, após “Vale Tudo”, a série “Vida de Rodeio”, em 8 episódios...

... Aliás, trabalho que recebeu uma atenção muito grande da casa em se tratando de promoção.

C´est fini

Ontem, em edição extraordinária, foi informado que o Denílson vai assinar com a Globo por mais três anos.

Que este novo acerto, espera-se, inclua, também, uma maior participação dele nos trabalhos da empresa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!