Flávio Ricco: The Voice estreia no SBT com enorme responsabilidade nas costas
será nesta segunda e de saída, já encarando a pedreira de ter pela frente o capítulo de "Vale Tudo", dando importante a "Quem matou Odete Roitman?"
Clique aqui e escute a matéria
A esperada estreia do “The Voice Brasil”, finalmente, será nesta segunda-feira e de saída, já encarando a pedreira de ter pela frente o capítulo de “Vale Tudo”, dando importante encaminhamento ao “Quem matou Odete Roitman?”, e a final do “Estrela da Casa” na sequência.
De um lado, entendemos que o SBT tinha meios de até fugir dessa situação mais embaraçosa, mas, de outra, também percebe-se que foi uma “coincidência” proposital da Globo. Ou o meio que a sua programação encontrou para enfrentar um produto forte da concorrente, com poderes e alcance conhecidos.
E de quem, por “n” razões, se espera surpresas muito boas, como a volta do Tiago Leifert à apresentação de um programa que ele conhece muito bem. E, além dele, o novo júri formado por Mumuzinho, Duda Beat, Péricles e a duplas Matheus e Kauã.
Promessa de coisa boa e isto sem considerarmos a responsabilidade de botar no ar algo no mínimo com a mesma qualidade daquele que já existiu.
Para a velha e boa televisão aberta, melhor que isso, só dois disso.
TV Tudo
Convém destacar
Ainda em se tratando do novo “The Voice”, deve-se louvar o empenho das partes envolvidas e por aí se entenda SBT-Disney-Formata.
Desde o início da produção até agora, o momento de botar o programa no ar, sempre houve o empenho e a dedicação de todos.
Faixa especial
A TMC, nova identidade da rádio Transamérica, fará um investimento pesado na faixa da manhã e é por ali que estarão as principais contratações.
Apresentação de Joana Treptow e Rodrigo Alvarez, ex-Band, na função de “comentarista analítico”.
Também por aí
Os planos da nova TMC, que além de rádio inclui TV, também preveem investimentos bem importantes no esporte.
A equipe do Eder Luiz será ainda mais valorizada e ampliada.
Elenco
Se nada mudar, Caroline Dallarosa fará a vilã de “Vidas Paralelas”, trabalho da Cristianne Fridman para o novo projeto de microdramas da Globo.
Giulia Buscaccio e André Luiz Frambach também estarão em outros papéis importantes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Data de estreia
Chris Flores encara nesta semana as provas de figurino na Band.
A estreia no “Melhor da Tarde” está marcada para o próximo dia 13.
Toque de qualidade, por se tratar de uma jornalista das mais preparadas.
Primeiro dia - 2
José Emílio Ambrósio inicia, nesta segunda-feira, seu trabalho à frente do jornalismo e esportes da TV Gazeta.
Vai com a ideia de manter o que está funcionando e intervir naquilo que é necessário.
Mercado
Denise Santana, que em outros tempos foi diretora de Recursos Artísticos, está de volta à Band para reforçar a área de entretenimento.
Por enquanto, ela, a Denise.
Mas é aquilo
Aos poucos, a partir de agora e como aqui se anunciou, a direção da Band deve agregar outros nomes para compor a sua nova equipe de trabalho.
Tudo isso, informa-se, com vistas a 2026.
Guarda baixa
A Copa no SBT fez o esporte da Record sentir o golpe. No entanto, a direção da casa informa “que continua focada nos eventos ao vivo, sobretudo no futebol, Paulistão e Brasileirão, que apresentam resultados excelentes”.
Outras propriedades, completa, “serão avaliadas dentro da estratégia de programação e potencial de faturamento”.
Filme da Marília
Nos bastidores seguem os trabalhos para levar a vida da cantora Marília Mendonça ao cinema. Há quem veja em Leandra Leal um bom nome para a segunda fase do projeto.
Já, para a primeira, um nome ainda desconhecido: Júlia Coelho. O anúncio oficial da protagonista deve sair em novembro.
Bate – Rebate
· Entre o pessoal do meio, tem circulado a informação de que o SBT vai remontar a dramaturgia com uma equipe totalmente diferente...
· ... Fala-se, ainda, no desejo de contar com a experiente Anna Maria Dias nesse processo de reconstrução do setor.
· No “Brasil do Povo”, da Rede TV!, além da cobertura de sempre, Datena tem entrevistado, semanalmente, importantes vozes da política nacional...
· ... Entre os nomes recentes, Fernando Haddad, Michel Temer, Geraldo Alckmin e Aloizio Mercadante.
· Aliás, Datena será uma peça importante da Rede TV! nas eleições do ano que vem.
· Falei no “The Voice”, mas não disse: as gravações, nesta semana, serão de segunda a quinta.
· Rodrigo Candelot, Charles Paraventi, Xanda Dias e Dani Costa abriram a temporada da comédia “Enrolados” no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo...
· ... Candelot que também estará na quarta temporada de “Arcanjo Renegado” no Globoplay.
· Gustavo Reiz divide com Thalita Rebouças o roteiro do espetáculo “Fala sério, Mãe – Elas só mudam de endereço”...
· ... Os ensaios acontecerão em novembro e dezembro no Rio de Janeiro e a temporada no Roxy, de janeiro a março.
· O “Jornal do Rio”, na Band, a partir de hoje, passa a contar com os comentários de Carlos Andreazza.
C´est fini
O grande desafio na Globo, para esses próximos dias, certamente envolve a novela “Vale Tudo”.
Em tempo de vazamentos e internet, como evitar a divulgação antecipada do “Quem Matou Odete Roitman?”. Se é que a vilã morre mesmo!
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!