Flávio Ricco: The Voice estreia no SBT com enorme responsabilidade nas costas

A esperada estreia do “The Voice Brasil”, finalmente, será nesta segunda-feira e de saída, já encarando a pedreira de ter pela frente o capítulo de “Vale Tudo”, dando importante encaminhamento ao “Quem matou Odete Roitman?”, e a final do “Estrela da Casa” na sequência.

De um lado, entendemos que o SBT tinha meios de até fugir dessa situação mais embaraçosa, mas, de outra, também percebe-se que foi uma “coincidência” proposital da Globo. Ou o meio que a sua programação encontrou para enfrentar um produto forte da concorrente, com poderes e alcance conhecidos.

E de quem, por “n” razões, se espera surpresas muito boas, como a volta do Tiago Leifert à apresentação de um programa que ele conhece muito bem. E, além dele, o novo júri formado por Mumuzinho, Duda Beat, Péricles e a duplas Matheus e Kauã.

Promessa de coisa boa e isto sem considerarmos a responsabilidade de botar no ar algo no mínimo com a mesma qualidade daquele que já existiu.

Para a velha e boa televisão aberta, melhor que isso, só dois disso.

TV Tudo

Convém destacar

Ainda em se tratando do novo “The Voice”, deve-se louvar o empenho das partes envolvidas e por aí se entenda SBT-Disney-Formata.

Desde o início da produção até agora, o momento de botar o programa no ar, sempre houve o empenho e a dedicação de todos.

Faixa especial

A TMC, nova identidade da rádio Transamérica, fará um investimento pesado na faixa da manhã e é por ali que estarão as principais contratações.

Apresentação de Joana Treptow e Rodrigo Alvarez, ex-Band, na função de “comentarista analítico”.

Também por aí

Os planos da nova TMC, que além de rádio inclui TV, também preveem investimentos bem importantes no esporte.

A equipe do Eder Luiz será ainda mais valorizada e ampliada.

Elenco

Se nada mudar, Caroline Dallarosa fará a vilã de “Vidas Paralelas”, trabalho da Cristianne Fridman para o novo projeto de microdramas da Globo.

Giulia Buscaccio e André Luiz Frambach também estarão em outros papéis importantes.

Data de estreia

Chris Flores encara nesta semana as provas de figurino na Band.

A estreia no “Melhor da Tarde” está marcada para o próximo dia 13.

Toque de qualidade, por se tratar de uma jornalista das mais preparadas.

Primeiro dia - 2

José Emílio Ambrósio inicia, nesta segunda-feira, seu trabalho à frente do jornalismo e esportes da TV Gazeta.

Vai com a ideia de manter o que está funcionando e intervir naquilo que é necessário.

Mercado

Denise Santana, que em outros tempos foi diretora de Recursos Artísticos, está de volta à Band para reforçar a área de entretenimento.

Por enquanto, ela, a Denise.

Mas é aquilo

Aos poucos, a partir de agora e como aqui se anunciou, a direção da Band deve agregar outros nomes para compor a sua nova equipe de trabalho.

Tudo isso, informa-se, com vistas a 2026.

Guarda baixa

A Copa no SBT fez o esporte da Record sentir o golpe. No entanto, a direção da casa informa “que continua focada nos eventos ao vivo, sobretudo no futebol, Paulistão e Brasileirão, que apresentam resultados excelentes”.

Outras propriedades, completa, “serão avaliadas dentro da estratégia de programação e potencial de faturamento”.

Filme da Marília

Nos bastidores seguem os trabalhos para levar a vida da cantora Marília Mendonça ao cinema. Há quem veja em Leandra Leal um bom nome para a segunda fase do projeto.

Já, para a primeira, um nome ainda desconhecido: Júlia Coelho. O anúncio oficial da protagonista deve sair em novembro.

Bate – Rebate

· Entre o pessoal do meio, tem circulado a informação de que o SBT vai remontar a dramaturgia com uma equipe totalmente diferente...

· ... Fala-se, ainda, no desejo de contar com a experiente Anna Maria Dias nesse processo de reconstrução do setor.

· No “Brasil do Povo”, da Rede TV!, além da cobertura de sempre, Datena tem entrevistado, semanalmente, importantes vozes da política nacional...

· ... Entre os nomes recentes, Fernando Haddad, Michel Temer, Geraldo Alckmin e Aloizio Mercadante.

· Aliás, Datena será uma peça importante da Rede TV! nas eleições do ano que vem.

· Falei no “The Voice”, mas não disse: as gravações, nesta semana, serão de segunda a quinta.

· Rodrigo Candelot, Charles Paraventi, Xanda Dias e Dani Costa abriram a temporada da comédia “Enrolados” no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo...

· ... Candelot que também estará na quarta temporada de “Arcanjo Renegado” no Globoplay.

· Gustavo Reiz divide com Thalita Rebouças o roteiro do espetáculo “Fala sério, Mãe – Elas só mudam de endereço”...

· ... Os ensaios acontecerão em novembro e dezembro no Rio de Janeiro e a temporada no Roxy, de janeiro a março.

· O “Jornal do Rio”, na Band, a partir de hoje, passa a contar com os comentários de Carlos Andreazza.

C´est fini

O grande desafio na Globo, para esses próximos dias, certamente envolve a novela “Vale Tudo”.

Em tempo de vazamentos e internet, como evitar a divulgação antecipada do “Quem Matou Odete Roitman?”. Se é que a vilã morre mesmo!

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!