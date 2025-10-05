A Expô de Artes do Imip terá obras de 100 artistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Clique aqui e escute a matéria

Um dos mais tradicionais eventos artísticos do Recife, a Expô de Artes do Imip, terá sua 24ª edição entre os dias 17 de outubro e 2 de novembro, no Museu do Estado. Evento deste ano será em homenagem ao artista Carlos Pragana, que faleceu em maio e que por muitos anos participou da exposição. Mais de 100 artistas vão ter obras expostas, entre pinturas, esculturas e fotografias. Rinaldo Carvalho será o curador, cargo que assumiu em 2021, com a morte de Pedro Frederico, que ocupou a função por muitos anos.

Domingo é dia de gente bonita: Ana Luiza Galdino - Arquivo Pessoal

NA REVISTA

José Paulo Cavalcanti Filho é um dos destaques da nova edição da revista “Será? Penso logo duvido”, onde assina o artigo “Regas de Vida”, sobre Fernando Pessoa.

Gabriela Maranhão e Daniel Asfora, na festa da Casa Cor - Jailton Jr | JC

RECIFENSE

Natália Ribeiro, gaúcha que brilha como apresentadora da Rádio Jornal, vai receber o título de Cidadã Recifense. Será em sessão solene da Câmara Municipal, proposta pelo vereador Felipe Alecrim. no dia 16 de outubro.

CRIATIVIDADE

Um destaque na Casa Cor é a loja Artesanato de Pernambuco, com projeto assinado pelos arquitetos Felipe Valadares e Liesid Neto. O grande charme está no teto do espaço, que tem o formato do estado de Pernambuco. A curadoria traz acervo de peças que vão do litoral ao sertão.

GASTRONOMIA

A Abrasel divulgou os finalistas do concurso “O Quilo é Nosso”, que destaca restaurantes self-service. Três do Recife estão na final, que acontece dia 30 de outubro, em São Paulo: “Calçada da Fama”, na Rua das Calçadas, “Pizzaria Atlântico", na Rui Barbosa e "Mós Gastronomia e Eventos", no Recife Antigo.

TRIBUTOS

As mudanças na Reforma Tributária, que entram em vigor no próximo ano e que devem trazer impactos na competitividade das empresas, serão discutidas no “Summit Reforma Tributária- Impactos e Oportunidades para os Empresários”. Será promovido pela Associação Comercial de Pernambuco quinta-feira, no Novotel Recife Marina, com palestras de alguns dos maiores especialistas do país na área da tributação.

VÍCIO

O Relatório da ONU mostrou que o Brasil está entre os países em que crianças e adolescentes com menos de 15 anos mais usam a internet, interferindo no desenvolvimento cognitivo e na saúde mental.

CASA COR

O térreo do Edifício Niagara, onde acontece a Casa Cor, terá várias operações abertas ao público, sem necessidade de ingresso: o Bar Copergás by “Ponto Cego”, o Café BRB, by Solo Brewing, e o restaurante Cá-Já. E mais Loja de Artesanato Pernambucano, Arena de Eventos Coral, loja da Oficina Francisco Brennand, Livraria da Cepe e a D’Unit+Ana Lúcia, e paisagismo sustentável.

NA CAMISA

O Sport deve trocar o fornecedor do seu material, deixando a “Umbro”. A favorita é a italiana Kappa, que não é fornecedora de nenhum clube brasileiro de destaque. Tinha o Vasco, que a trocou pela “Nike.”

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Eu sigo sendo um otimista-realista. Sem desistir do meu País, acreditando no potencial do Nordeste, e de Pernambuco, estado que adotei como meu.” (João Carlos Paes Mendonça)

DANDARAH Cavalcanti e Aldênio Vilela passam dias em Campos do Jordão.

O CHEF Biba Fernandes comemora o grande sucesso do Chicama de Fernando de Noronha

O IMIP promove, amanhã conferência com Eduardo Fregnani, referência internacional em Odontologia Oncológica.

O FESTIVAL “Restaurante Week”, que terá como tema “A Nova Cozinha Pernambucana”, será lançado em jantar, quarta-feira, no Mingus.

A COMPANHIA de Dança Deborah Colker mostra o imperdível espetáculo “Sagração”, terça-feira, no Teatro Guararapes.

RENATO Teixeira recebe quarta-feira, o título de Cidadão de Pernambuco, por iniciativa do deputado Waldemar Borges.

A PSICÓLOGA e escritora Márcia Bortolanza lança, quarta-feira, na Livraria Leitura do RioMar, duas novas obras sobre empatia e gestão no terceiro setor.

ANIVERSÁRIOS

Adelmar D’Assunção Filho, Anabel Nolasco, Antônio Magalhães, Franco Marcelletti, Fred Petribú, Gelva Vilar Barreto, Kethuly Góes Moreira, Márcio Bonfim, Márcio Paes Barreto, Maria do Carmo Matos, Paulo Maranhão, Renato Maciel Alves, Silvinha Barbosa e Vera Lúcia Natrielli.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.