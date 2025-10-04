"O Agente Secreto" tem destaque internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

O filme de Kleber Mendonça Filho “O Agente Secreto”, candidato do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, continua colecionando elogios de veículos internacionais importantes. O jornal inglês "The Guardian" deu nota máxima ao filme brasileiro, definindo-o como "visual e dramaticamente soberbo", além de "ambicioso, complexo e elusivo". A revista norte-americana "Hollywood Reporter" chamou o filme de "magistral", com um "retorno maravilhoso de Wagner Moura ao cinema brasileiro". "Ele sempre foi um bom ator, mas Mendonça Filho faz dele uma estrela de cinema". Já o site The Playlist escreveu que Wagner Moura "comanda" o "belíssimo drama criminal", avaliando o filme com nota máxima. Para o site, o longa é uma "obra-prima" de Mendonça Filho, "o esforço mais ambicioso e monumental de uma carreira sem tropeços até agora".

Na abertura da sua exposição na Galeria Janete Costa, Samira Pavesi com Samuel Oliveira e o deputado João Paulo - Sheila Wanderley/Divulgação

PRESTÍGIO

A Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, que reabriu depois de reforma, ficou lotada, com muitos nomes de prestígio, especialmente do mundo do turismo, na abertura da exposição “O que ecoa por entre vazios”. Samira Pavesi mostrou 40 trabalhos, entre pinturas, esculturas, fotografias e assemblagens, todas muito elogiadas. Ela recebia os amigos, ao lado do marido, Samuel Oliveira.

NA TV JORNAL

Gabriela Coutinho, diretora da Casa Cor Pernambuco, é a entrevistada de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Conta todos os detalhes do grande evento de arquitetura, decoração e ambientação, que abre hoje no Recife Antigo.

SESSENTINHA

O advogado Luiz Mário Moutinho reúne amigos para almoço hoje, no Famiglia Giuliano, para comemorar seus 60 anos.

HIROSHIMA

A Orquestra Criança Cidadã realiza o Concerto pela Paz, hoje, no Parque Memorial da Paz, em Hiroshima, cidade do Japão devastada por uma bomba nuclear na 2ª Guerra Mundial.

NA BIENAL

A jornalista e escritora Alê Cavalcanti lança hoje, na Bienal Internacional do Livro, no Centro de Convenções, o livro “Letras Jardineiras – Trivialidades em Verso e Prosa”. Obra é dedicada ao seu avô, Josibias Cavalcante, que foi prefeito de Catende por quatro mandatos e faleceu em maio.

ALMOÇO

Tarcísio Calado Filho reúne um grupo de médicos amigos para almoço hoje no “Sal e Brasa Jardins.”

FLAMENCO

A bailarina de flamenco Ana Medeiros, que comanda a Orquestra de Castanholas La Negra e é líder da Cia de Arte La Negra, em Porto Alegre, ministra hoje oficinas de castanholas e expressividade flamenca a escola de dança “Flamencura”, no Recife.

Maria Luiza Valadares e Adriana Vasconcelos no "Outubro Rosa" no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

RETORNO

A banda “Garota Safada”, onde Wesley Safadão iniciou sua carreira, está de volta, com o mesmo nome, mesma logomarca e novos integrantes. Assim como no passado, será comandada por dona Bill, mãe do cantor Safadão.

Tatiana Menezes e Flávio Braga, na exposição de Samira Pavesi - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Quem não aceita a derrota com humildade jamais será merecedor de uma grande vitória.” (José Muniz)

A GERIATRA Michele Bautista assumiu a gerência médica do Hospital Memorial Star.

GABRIELA Maranhão comanda participação da Galeria Base no “ArtPE'', no Recife Expo Center

A BRAVIA estreia na Casa Cor, com produtos em oito ambientes da exposição.

BRUNA Oliveira assinou elogiado editorial da Revista Casa Cor 2025.

NATHALIA Luna inaugura hoje o Aera Pilates, Tonus Gym e Jab House, modalidades de esportes premiums, em Casa Forte.

CHAMOU atenção a superprodução da festa da filha de Neymar: custou R$ 4 milhões e contou com 10 mil balões importados da Itália.

PAÍSES da Europa começam a adotar o Sistema de Entrada e Saída, que substituirá o carimbo no passaporte por um registro eletrônico com dados biométricos dos viajantes.

ANIVERSÁRIOS

Ana Cristina Altino Garcia, Ana Luísa Erthal, Antônio Renato Lima da Rocha, Dirceu Menelau, Fernando Lucena, Inácio França, Júlio Cavani, Júnior Medrado, Lúcia Helena Gusmão, Marília Fragoso, Maria Suassuna Nóbrega, Rayana Ramos Reinaldo, Romerinho Jatobá e Veruschka Leimig de Oliveira.