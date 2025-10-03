Pernambucano pode ocupar vaga de Barroso no Supremo
Nas entrevistas que tem dado, o ministro Luís Roberto Barroso tem admitido pedir demissão do Supremo Tribunal Federal antes dos oito anos em que poderá ficar na corte e não cogita assumir a Embaixada do Brasil na França. O fato tem movimentado o mundo político de Brasília sobre o nome que o presidente Lula poderia nomear para o cargo.
NOME FORTE
O nome mais forte é um pernambucano: o advogado-geral da União, Jorge Messias, que tem 45 anos e poderia ficar 30 anos no Supremo. Os outros nomes citados são Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas e Vinicius Carvalho. Nos anos recentes, dois pernambucanos presidiram o Supremo: Rafael Mayer, em 1987 e 1989, e Djacir Falcão, entre 1975 e 1977.
PERDA
Muito lamentado o falecimento de Fernando Villachan, uma das figuras mais queridas do Recife. Atuou muitos anos na Natan, que era uma famosa joalheria. Depois, tornou-se antiquário, morou alguns anos em Portugal, tendo voltado para o Recife.
SILVÉRIO PESSOA
A Unicap leva para a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco diversas atrações culturais, entre elas Silvério Pessoa, que vai se apresentar no dia 9. Ele também participará de bate-papo com o público sobre sua trajetória na música e na vida acadêmica. Para quem não sabe, o cantor é graduado em pedagogia e pós-graduado em psicopedagogia e tem mestrado e doutorado em Ciências da Religião. Ele é professor da Escola de Educação e Humanidades da Católica.
EM SAMPA
A advogada Daniela Mello participa domingo de roda de conversa na 36ª Bienal do Livro de São Paulo, quando apresenta seu livro “Violências 3: Dos Antigos Hábitos às Novas Formas.”
LIVRARIA
A Casa Cor, que abre amanhã, vai ter uma livraria de Cepe. Vai ter seu catálogo de obras, com dois destaques; o álbum, “Tereza Costa Rêgo - A Liberdade em Vermelho” e a fotobiografia “Naná Vasconcelos – Do Recife para o Mundo.”
AMOR AO CAFÉ
A quinta edição do festival “Eu Amo Café”, que começa domingo e vai até 2 de novembro, reunirá 31 cafeterias do Recife, Olinda, Taquaritinga do Norte, Jaboatão dos Guararapes e Gravatá.
MENSALIDADES
Pesquisa do Grupo Rabbit revela que as mensalidades escolares no Nordeste devem ter um aumento de 8,5% no próximo ano, o dobro da inflação, segundo o Boletim Focus do Banco Central.
PALCO
A Mundo Livre S/A é uma das atrações confirmadas no famoso festival “Lollapalooza”, dia 21 de março, em São Paulo.
PERIGO
O ministro dos Transportes, Renan Filho, revela que 55% dos donos de motocicletas no Brasil circulam pelas ruas sem habilitação.
M O V I M E N T O
A GOVERNADORA Raquel Lyra já confirmou presença na abertura da COP30 em Belém.
O ARQUITETO Diogo Viana assina o projeto da loja da Oficina Francisco Brennand na Casa Cor.
PESQUISA do PoderData revela que 36% dos brasileiros fazem apostas nas bets e 35% revelam que se endividaram com o jogo.
A FEIRA “NaFoz Andante”, no Shopping Recife, tem evento hoje, às 19h, com o DJ Aslan Cabral e o artista convidado Alisson Nogueira.
PRISCILA Krause fez a abertura do Workshop em Grupo de Lideranças Estratégicas do programa Juntos pela Segurança, da Secretaria de Defesa Social.
O CANTOR Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy.
A CHRISTAL Galeria abre quinta-feira a exposição “Chamar o Rio”, que discute o que acontece quando um rio ganha direitos legais.
OS FÃS de Anitta estão atentos para o anúncio das datas da turnê “Ensaios da Anitta 2026”, que deve ser lançada ainda esta semana e que terá o Recife no roteiro.
