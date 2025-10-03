Pernambucano pode ocupar vaga de Barroso no Supremo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nas entrevistas que tem dado, o ministro Luís Roberto Barroso tem admitido pedir demissão do Supremo Tribunal Federal antes dos oito anos em que poderá ficar na corte e não cogita assumir a Embaixada do Brasil na França. O fato tem movimentado o mundo político de Brasília sobre o nome que o presidente Lula poderia nomear para o cargo.

Juliana e Romero Maranhão Filho, um casal muito querido na nossa sociedade - Dayvison Nunes/Divulgação

NOME FORTE

O nome mais forte é um pernambucano: o advogado-geral da União, Jorge Messias, que tem 45 anos e poderia ficar 30 anos no Supremo. Os outros nomes citados são Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas e Vinicius Carvalho. Nos anos recentes, dois pernambucanos presidiram o Supremo: Rafael Mayer, em 1987 e 1989, e Djacir Falcão, entre 1975 e 1977.

Encontro em Brasília do ministro das Cidades, Jáder Barbalho Filho, e o deputado Augusto Coutinho - Arquivo Pessoal

PERDA

Muito lamentado o falecimento de Fernando Villachan, uma das figuras mais queridas do Recife. Atuou muitos anos na Natan, que era uma famosa joalheria. Depois, tornou-se antiquário, morou alguns anos em Portugal, tendo voltado para o Recife.

A arquiteta Luiza Nogueira, que assina o Loft Santorini na Casa Cor - Arquivo Pessoal

SILVÉRIO PESSOA

A Unicap leva para a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco diversas atrações culturais, entre elas Silvério Pessoa, que vai se apresentar no dia 9. Ele também participará de bate-papo com o público sobre sua trajetória na música e na vida acadêmica. Para quem não sabe, o cantor é graduado em pedagogia e pós-graduado em psicopedagogia e tem mestrado e doutorado em Ciências da Religião. Ele é professor da Escola de Educação e Humanidades da Católica.

EM SAMPA

A advogada Daniela Mello participa domingo de roda de conversa na 36ª Bienal do Livro de São Paulo, quando apresenta seu livro “Violências 3: Dos Antigos Hábitos às Novas Formas.”

LIVRARIA

A Casa Cor, que abre amanhã, vai ter uma livraria de Cepe. Vai ter seu catálogo de obras, com dois destaques; o álbum, “Tereza Costa Rêgo - A Liberdade em Vermelho” e a fotobiografia “Naná Vasconcelos – Do Recife para o Mundo.”

AMOR AO CAFÉ

A quinta edição do festival “Eu Amo Café”, que começa domingo e vai até 2 de novembro, reunirá 31 cafeterias do Recife, Olinda, Taquaritinga do Norte, Jaboatão dos Guararapes e Gravatá.

MENSALIDADES

Pesquisa do Grupo Rabbit revela que as mensalidades escolares no Nordeste devem ter um aumento de 8,5% no próximo ano, o dobro da inflação, segundo o Boletim Focus do Banco Central.

PALCO

A Mundo Livre S/A é uma das atrações confirmadas no famoso festival “Lollapalooza”, dia 21 de março, em São Paulo.

PERIGO

O ministro dos Transportes, Renan Filho, revela que 55% dos donos de motocicletas no Brasil circulam pelas ruas sem habilitação.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Caminhai na Terra com os pés, mas estejais com o coração no Céu.”(São João Bosco)

A GOVERNADORA Raquel Lyra já confirmou presença na abertura da COP30 em Belém.

O ARQUITETO Diogo Viana assina o projeto da loja da Oficina Francisco Brennand na Casa Cor.

PESQUISA do PoderData revela que 36% dos brasileiros fazem apostas nas bets e 35% revelam que se endividaram com o jogo.

A FEIRA “NaFoz Andante”, no Shopping Recife, tem evento hoje, às 19h, com o DJ Aslan Cabral e o artista convidado Alisson Nogueira.

PRISCILA Krause fez a abertura do Workshop em Grupo de Lideranças Estratégicas do programa Juntos pela Segurança, da Secretaria de Defesa Social.

O CANTOR Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy.

A CHRISTAL Galeria abre quinta-feira a exposição “Chamar o Rio”, que discute o que acontece quando um rio ganha direitos legais.

OS FÃS de Anitta estão atentos para o anúncio das datas da turnê “Ensaios da Anitta 2026”, que deve ser lançada ainda esta semana e que terá o Recife no roteiro.

ANIVERSARIANTES

César Santos, Clementina Duarte, Débora Sobral, Décio Padilha, Frederico Klaus, Gilda Castelo Branco, Ivaldo Reges, Lúcia Cordeiro, Luciana Bacelar, Luiz Eduardo Magalhães, Marcos Silveira, Mário Gil Rodrigues Filho, Renata Victor e Sérgio Rezende.