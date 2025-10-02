Grande festa marca a abertura da Casa Cor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Isabela e Gabriela Coutinho e Carla Cavalcanti reúnem hoje nomes de destaque no nosso mundo empresarial, social e de arquitetura e designer, na festa de abertura da Casa Cor Pernambuco. Será a décima edição do mais importante evento de arquitetura, design e paisagismo do Nordeste, que elas comandam. Com o tema “Semear Sonhos”, vai acontecer no Complexo Niágara, com 3.000 m², um dos mais belos edifícios do Recife Antigo, que passou por uma reforma completa, mantendo todas as características originais. Terá 35 espaços assinados por escritórios de arquitetura e design que criaram ambientes como apartamentos, lofts, cozinhas, quartos, lojas, livrarias. Uma das novidades será uma área de palestras do Porto Digital, que será usada durante o REC´N Play. A Casa Cor abre para o público no sábado.

MINISTRA

A advogada Verônica Abdalla Sterman tomou posse como ministra do Superior Tribunal Militar ontem, em evento com a presença do presidente Lula e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

CRISE

A “Broadway”, mais importante área de shows do mundo, em Nova York, não conseguiu ainda se recuperar da crise desde a pandemia. Nenhum dos espetáculos que estrearam em 2024 e 2025 conseguiu dar lucro até agora.

CORDEL

O escritor e professor Moisés Monteiro de Melo Neto lança sábado três livros na Bienal Internacional do Livro, no Centro de Convenções: "O Livro dos Cordéis”, “Contracultura: um experimento perigoso” e o “Cordel um Defeito de Cor.”

EM PARIS

Segundo relatório do Tribunal de Contas da França, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 custaram 6,6 bilhões de euros (R$ 41 bilhões). A instituição não reconheceu como um “gasto orçamentário excessivo".

RECONHECIMENTO

No dia 11, na Livraria Jaqueira, o professor Carlos Augusto Carvalho de Vasconcelos será homenageado pelo Prêmio “Homens que Transformam Pernambuco”. Professor da UFPE é escritor e atua em projetos e intercâmbios internacionais. Ao longo da carreira, acumula prêmios, honrarias e títulos.

APLAUSOS

O presidente Álvaro Porto apresentou requerimento na Assembleia Legislativa para conceder voto de aplausos ao ex-secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, que deixou o Governo na semana passada.

PARA EXECUTIVOS

O economista e membro da Academia Brasileira de Letras Eduardo Gianetti será palestrante do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, dia 24 de outubro, no Mirante do Paço.

CURIOSIDADE

Um produto brasileiro que é destaque internacional é o azeite. O guia italiano Flos Olei divulgou nesta semana a edição de 2026 da lista com as 500 propriedades de azeite mais bem avaliadas do mundo, localizadas em 57 países. Ao todo, nove marcas brasileiras estão no guia, sete do Rio Grande do Sul e duas em Minas Gerais.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Se José Bonifácio tivesse sido levado a sério, o Brasil seria os Estados Unidos.” (Delfim Netto)

DE HOJE a domingo, o evento “NaFoz Andante” acontece pela primeira vez na Zona Sul. Mais precisamente no Shopping Recife.



A MANSÃO da cantora Preta Gil, no Rio de Janeiro, foi colocada à venda por R$ 15 milhões. A decisão partiu de seu filho e único herdeiro, Fran Gil.

CECÍLIA Lemos passa temporada no Japão.

GUILHERME Campelo e Mayara Borges começaram a legendar seus vídeos em inglês, por conta de pacientes estrangeiras e para aumentar a visibilidade da clínica.

A CHEGADA da Mcdonald 's em Ipojuca, gerou mais de 80 empregos diretos.



O CHEF Valter Santos faz dia 9 de outubro seu Omakase, no Akira Ramen.

DURANTE a madrugada é comum ver diversas capivaras saindo do rio e caminhando no Parque das Graças.



A ATRIZ Jennifer Lopez revelou que usou looks com mais de 20kg durante as gravações do filme "O Beijo da Mulher Aranha".

