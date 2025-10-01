Motéis são ideais para a lavagem de dinheiro
As principais organizações criminosas do país costumam usar motéis para lavar dinheiro. A razão é que estes estabelecimentos recebem muitos pagamentos em espécie, o que é muito raro, especialmente depois da implantação do PIX. Muitos frequentadores, com medo, não usam cartão de crédito ou cheque, para não deixar rastros das suas “fugidas”.
OUTUBRO ROSA
O grande acontecimento desta quarta-feira no Recife será o “Outubro Rosa”, promovido pela Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco. Evento, comandado pela presidente Sandra Paes Barreto e pela vice-presidente Amanda Campos, vai reunir, a partir das 17h, os nomes de maior destaque no nosso mundo feminino, no Famiglia Giuliano. Um dos destaques será a decoração, com flores cedidas pela Grillo. Evento terá shows de Clara Sobral, Cezzinha e PV Calado. Convidadas farão doações para o Hospital do Câncer de Pernambuco.
RETIRO
O ministro Luís Roberto Barroso revelou que durante este mês, fará retiro espiritual de uma semana, para decidir sobre a possibilidade de antecipar sua aposentadoria. Não revela o local do encontro, mas antecipa que será no exterior.
JABUTI
A acadêmica Ana Maria Machado foi eleita Personalidade Literária da edição do Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. A honraria consagra pessoas fundamentais da literatura nacional, que contribuíram de forma decisiva para o fortalecimento da cultura brasileira e a formação de gerações de leitores. Entrega será no dia 27 de outubro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
LITERATURA
A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco acontecerá entre os dias 3 e 12 de outubro, no Centro de Convenções.
PONTO FINAL
Chegou ao fim o casamento de 19 anos da atriz Nicole Kidman e do músico Keith Urban, que têm duas filhas, Sunday, de 16 anos, e Faith, de 14. Ela também tem dois filhos, Bella e Connor, que adotou quando foi casada com Tom Cruise.
CARNAVAL
Sábado, o “Mardi Gras Recife” promove encontro especial entre o Galo da Madrugada e o Boi da Macuca, em um Carnaval fora de época, na Rua do Bom Jesus.
PARIS FASHION
O desfile da Yves Saint Laurent na Paris Fashion Week foi impressionante. O local escolhido foi bem em frente à Torre Eiffel, no fim de tarde e início da noite.
REMAKE
A morte de Odete Roitman, em Vale Tudo, está prevista para ir ao ar no dia 6. Mas, segundo pesquisa do Datafolha, apenas 4% dos espectadores querem que ela seja assassinada. Os demais preferem que ela fique pobre, ou seja presa.
OSCAR
Segundo a revista Variety, o ator brasileiro Wagner Moura é o favorito para vencer o Oscar e o Globo de Ouro de “Melhor Ator”. Seu grande concorrente é Leonardo DiCaprio.
PERFUMES
A Granado reúne formadores de opinião hoje, no restaurante Vasto, para coquetel e Workshop de Perfumaria com a especialista, Helen Augusto.