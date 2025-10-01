Assembleia Legislativa tem um banco gigante vermelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto traz eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento, além de temas relevantes

A Assembleia Legislativa de Pernambuco, em parceria com o Instituto Banco Vermelho, inaugurou um banco gigante na cor vermelha, símbolo de mobilização social e impacto visual contra o feminicídio. O equipamento permanecerá por tempo indeterminado em frente ao edifício Miguel Arraes, sede da Alepe, para que as pessoas possam ‘sentar, refletir, levantar e agir’, como diz o lema da campanha contra a violência de gênero. A Assembleia de Pernambuco é a primeira do país a firmar parceria com o Instituto.

Na inauguração do Banco Vermelho na Alepe, os deputados Álvaro Porto, Francismar Pontes e Jarbas Vasconcelos Filho, a presidente do Instituto Banco Vermelho Andréa Rodrigues e a vice-presidente Paula Limongi - Arquivo Pessoal

ENCONTRO

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, participou de reunião do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, em Brasília. O encontro contou com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tratou da reforma administrativa.

ECONOMIA

O Governo de Pernambuco oficializou a criação da Zona de Processamento de Exportação de Pernambuco (ZPE Pernambuco), em solenidade com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, da governadora Raquel Lyra, do secretário Guilherme Cavalcanti e do presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, entre outras autoridades.

NO SUPREMO

A posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal teve a presença de 15 governadores, inclusive Raquel Lyra. Entre eles, três nomes cotados para disputar a Presidência do Brasil: Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Grande surpresa foi a ausência de Tarcísio de Freitas, de São Paulo.

TENISTAS

Muitos nomes conhecidos do Recife vão participar do torneio de tênis “Venetian Open Cidade do Porto”, de amanhã a domingo. Abertura será no Instituto Pernambuco-Porto e o encerramento na belíssima Quinta São Tomé, de Zeferino Ferreira da Costa.

Gisele Santos, que vai lançar seus quatro livros de colorir na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - Arquivo Pessoal

AUDIOVISUAL

Uma polêmica que vem agitando o mundo das telas é a possível intenção da Netflix de adquirir a Warner Bros. A informação foi divulgada pelo jornalista Dylan Byers, do site Puck, e ainda não conta com confirmação oficial, mas evidencia o momento delicado vivido pela gigante do cinema e movimenta o mercado de ações.

MODA

Anitta brilhou no Le Défilé, em Paris, evento da L’Oréal Paris que abriu oficialmente a Semana de Moda da capital francesa. Convidada especial, desfilou e ainda cantou “Girl From Rio” e “Envolver”. Foi sua segunda participação no evento, reforçando sua presença no cenário internacional da moda.

SAÚDE

Agora é lei: o salário-maternidade poderá ser prorrogado por até 120 dias nos casos em que a mãe ou o bebê precisarem ficar internados por complicações pós-parto. A contagem do novo prazo começa a partir da alta hospitalar.

ANIMAIS

Cidades de todo o Brasil realizam, sexta e sábado, eventos especiais para abençoar os animais em homenagem a São Francisco de Assis, santo protetor dos bichos. Nesse período, muitas igrejas abrem as portas para receber tutores e seus pets.

GASTRONOMIA

Miau Caldas assina, ao lado do enólogo Hernán Rinaldini, que vem de Mendoza, na Argentina, um jantar italiano exclusivo na Casa Augusta Trattoria, em Serra Negra, evento que já está com vagas esgotadas.

Márcia e Loy Longman, na celebração das suas Bodas de Prata, com Soraya e Erwihn Friedheim - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Eu prefiro dar um não sendo sincero do que um sim mentiroso.” (Miguel Coelho)

ISA Pontual e Rinaldo Carvalho abrem hoje a exposição “Dois Mundos” no “Villa Bistrô.”

POR Iniciativa da vereadora Cida Pedrosa, a Câmara Municipal do Recife presta hoje homenagem ao Instituto Capiba.

LUCIANA Maporunga recebe amanhã, na Garrafeira Brasil, Ricardo Baette, enólogo-chefe da Morandé, para uma "masterclass’’ com rótulos chilenos.

FELIPE Carreras e Amanda Ritcher celebram os três anos da filha Júlia.

EM 2026, nove dos dez feriados nacionais vão cair em dias úteis. Um dos calendários mais favoráveis dos últimos anos para quem deseja planejar longas folgas.

A CAMISA do Sport em homenagem ao Recife já está chegando às 10 mil unidades vendidas. Um sucesso entre os torcedores.

JULIANA Lins receberá a nutricionista Eduarda Costa no próximo episódio do Por Dentro com o Social1.

HOJE é o Dia Internacional da Música.

ANIVERSÁRIOS Alta Lima Ramalho, Danielle de Carvalho Saunders, Fernando Adour dos Santos, Irene Montenegro, Joana da Costa, Jorge Romanguera Júnior, Josy Araújo Rangel, Karla Vieira, Lúcia Melo, Luciana Fernandes, Maria das Dores Fernandes, Rafael Rocha Neto, Virgínia Feitosa e Wanda Palmeira.