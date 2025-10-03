Muita beleza e emoção no Outubro Rosa da AAJPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mulheres de diferentes áreas de prestígio da sociedade marcaram presença no elegante “Outubro Rosa” da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, no Famiglia Giuliano. A celebração foi impecável do início ao fim, com recepção digna de elogios: mesa de massas, frios, queijos selecionados, croissants, pâtisseries, molhos italianos e vinhos. Tudo em meio a uma decoração com flores cedidas pela Grillo. Tudo organizado nos mínimos detalhes pela presidente da instituição, Sandra Paes Barreto, e pela vice, Amanda Campos.

Amanda Campos, Sandra Paes Barreto, desembargador Francisco Bandeira de Melo e a esposa Anselma, no evento "Outubro Rosa" da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

CIDADANIA

O destaque da noite foi quando Sandra emocionou as convidadas ao anunciar a doação de R$ 40 mil, fruto do trabalho de filantropia, ao Hospital do Câncer de Pernambuco. O valor foi entregue à superintendente da unidade, Cláudia Barbosa, também sobrevivente de um câncer de mama, que retribuiu com um discurso comovente. O dancing, aberto pela cantora Clara Sobral, embalou o público com sucessos dos anos 80, 90 e 2000, sem momentos de monotonia, e foi seguido por shows de PV Calado e Cezzinha.

Marta Freire e Marciane Ribeiro, no evento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

PRESENTE

Um ponto alto que também merece destaque foi a homenagem das primas da presidente, que a presentearam com o livro Caminhante nas Estrelas, escrito por Verônica Azevedo, uma delas, após superar a doença.

Romilda e Maria Luiza Monteiro, prestígio no evento "Outubro Rosa" - Sheila Wanderley/Divulgação

LAPIDAR

As arquitetas Eduarda Jungmann e Camila Horta, da Cadu Arquitetura, assinam um dos mais bonitos espaços da Casa Cor: a “Lapidar do Instante”, joalheria autoral de Lúcia Lima. Mais do que uma loja, propõe uma experiência sensorial.

HOMENAGEM

O artista plástico Carlos Pragana, que faleceu no ano passado, vai ganhar homenagem na ArtPE, que abre para convidados na próxima quarta-feira. Terá uma exposição de seus trabalhos de pintura, fotografia, colagens e esculturas.

PALESTRA

O advogado-geral da União, Jorge Messias, será o conferencista da sessão de encerramento, hoje, às 16h, do XV Seminário Internacional do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras, no Cais do Sertão. Vai abordar o tema "Universidades e Justiça Social: Cooperação Internacional para a Redução das Desigualdades e Promoção da Equidade Global."

HOTEL

Cecília Macêdo se prepara para inaugurar o “Marghot Hotel SPA”, refúgio de luxo na Praia das Lajes, em São Miguel dos Milagres. Com apenas 20 bangalôs com piscinas privativas, o espaço aposta no bem-estar, oferecendo SPA completo, terapias corporais, Head SPA exclusivo da Pur Hair Spa, além de programações de wellness e conexão direta com a natureza.

HOMENAGEM

A professora Athenée Cruz recebe a comenda Bertoldo Krause por sua dedicação à educação. Aos 101 anos, é pioneira e lecionou na primeira turma de nutricionistas da UFPE.

NOSTALGIA

Jota Ferreira reviveu memórias ao retornar ao SJCC para gravar o quadro “Sem Arrudeio”, do JC Play, apresentado pelo repórter do JC e seu neto, Pedro Beija. Ícone da TV pernambucana, marcou gerações no jornalismo e fez história ao apresentar o primeiro programa em cores do Estado, na TV Jornal.

Preparativos

O RioMar Recife já abre neste manhã com um detalhe que promete despertar a curiosidade dos clientes e começa a espalhar a magia natalina: a praça de eventos do Piso L1 já recebeu a lona e o tapume para a montagem da decoração de Natal.

GOLAÇO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como um “golaço do Congresso” a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.