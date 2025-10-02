Samira Pavesi mostra o seu lado artístico no Dona Lindu
Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes
Samira Pavesi, que comandou o Recife Convention Bureau, abre hoje às 18h, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, a exposição “O que ecoa por entre vazios”, que organizou com muito carinho. Reúne 40 peças, entre pinturas, esculturas, fotografias e assemblagens. Com uma fortíssima ligação afetiva com o Recife, vai, com certeza, reunir os muitos amigos que ela deixou na nossa cidade.
PORTUGAL
O deputado Carlos Veras, presidente do PT de Pernambuco, participa hoje e amanhã do Fórum Futuro da Tributação em Lisboa.
ATRAÇÃO
O “Jump Around”, maior castelo inflável da América Latina estreia amanhã no Shopping Guararapes. Uma curiosidade: para entrar no brinquedo será obrigatório o uso de meias.
TURISMO
A Agência Luck completa 65 anos, como uma das maiores referências no turismo brasileiro, especialmente na área de receptivo.
ESPAÇO
O arquiteto Diego Ferraz assina todas as peças do espaço “Refúgio do Homem” na Casa Cor. Um dos destaques é o “Vértice Gourmet”, uma ilha, em pedra natural, que se conecta à mesa de jantar.
INÉDITAS
São Paulo recebe o espetáculo “Cartas a um Jovem Escritor”, sobre a troca de correspondências, algumas inéditas, entre dois grandes nomes da literatura brasileira: Mário de Andrade e Fernando Sabino.
SAÚDE
Embora outubro seja dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, Juliana e Fernanda Vieira reforçam um alerta: o câncer colorretal é o segundo que mais mata mulheres no Brasil, ressaltando a importância do check-up regular.
TRABALHO
Pedir demissão virou tendência. Em 2024, 37% dos desligamentos no Brasil foram voluntários, com destaque para jovens de 17 a 24 anos e mulheres do comércio. O movimento é global e já ganhou nome entre a GenZ: office frogging, a prática de “pular de folha em folha” em busca de flexibilidade.
FINALISTA
O chef Rapha Vasconcellos celebra o sucesso do Mós Gastronomia no Moinho Business. O restaurante é finalista da primeira fase do Festival “O Quilo é Nosso”, promovido pela Abrasel, que destaca casas com comida por peso.
DOIS MARCOS
A temporada do espetáculo musical 'O Admirável Sertão de Zé Ramalho', de amanhã a domingo, no Teatro Luiz Mendonça, marca dois importantes momentos: os 76 anos do artista paraibano, celebrados nesta sexta, e a estreia da atriz Eli Ferreira no elenco.
ANIVERSÁRIO
A rede de supermercados "Recibom", que já foi "Extrabom", celebra 30 anos de existência. Nas redes sociais, vídeo com várias fases do estabelecimento, desde o início, como uma retrospectiva. Uma curiosidade é que nasceu como empresa familiar, fundada por Wellington Borba, com sua esposa e dois irmãos.