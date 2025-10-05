Palestra de João Campos tem inscrições esgotadas
Com inscrições esgotadas, o prefeito João Campos fará, terça-feira, no auditório do Empresarial RioMar 5, a palestra “O Papel Estratégico do Recife e da Região Metropolitana do Recife para o Futuro de Pernambuco”, dentro do projeto “Pernambuco em Perspectiva”. Vai destacar a herança histórica da capital, como polo de comércio e diplomacia, que serve de base para sua consolidação como um hub de inovação e logística, impulsionando o desenvolvimento e projetando o estado no cenário global.
Bom humor
Em artigo na Veja, Murillo de Aragão destaca que está faltando bom humor na política brasileira de hoje. E ressalta: não foi sempre assim. No Congresso Nacional, tivemos referências de bom humor como José Múcio Monteiro, Inocêncio Oliveira e Marco Maciel, todos de Pernambuco.
ALEMANHA
O cônsul Johannes Bloos e a consulesa Beatrice Wöhler convidam para a recepção comemorativa do Dia da Unidade Alemã, dia 15, no Famiglia Giuliano.
NA CASA COR
Kareny Melo e Marina Machado, estrelas da capa da revista Casa Cor, justificaram a escolha com um projeto elegante: no living com jantar, preservaram o teto original do edifício como ponto de partida da ambientação. Espaço ganhou ainda obras de José Patrício, tapeçaria de Mauro Frazão e outras peças que dialogam em perfeita harmonia com o clima clean, sofisticado e repleto de vidraçarias.
EVENTOS
O RioMar Recife inaugura, até o fim do ano, um moderno espaço de eventos com 2.330 m², modulável e pronto para receber feiras, congressos, shows e exposições, com toda a comodidade do shopping.
MÚSICA
Givaldo José dos Santos, conhecido como “Reppolho”, é um pernambucano que está entre os grandes percussionistas brasileiros, e que já tocou com Gilberto Gil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Alceu Valença. Hoje, às 17h30, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, lança sua autobiografia.
EM LISBOA
A advogada Renata Escobar participa do Congresso Anual da International Fiscal Association hoje, em Lisboa. Um dos mais relevantes fóruns sobre Direito Tributário Internacional e Finanças Públicas vai reunir especialistas de diferentes países para discutir temas como a tributação digital, preços de transferência e os impactos do Imposto Mínimo Global.
DECLÍNIO
Mais um exemplo do declínio do futebol pernambucano, que já foi o líder na região. A Copa do Nordeste do próximo ano terá 20 equipes. De Pernambuco, apenas Sport e Retrô. Já a Bahia e o Ceará terão três representantes.
AVIAÇÃO
O ministro Sílvio Costa Filho revela que, até janeiro, o Brasil vai ganhar duas novas empresas aéreas voltadas para as rotas regionais, podendo interligar capitais do país a grandes cidades do interior. Uma delas é a Total Linhas Aéreas, que atua no transporte de cargas.
CABELOS
Quarta-feira, nosso mundo feminino tem encontro marcado na Josefinna para uma tarde de análise de couro cabeludo e dicas para manter os fios saudáveis, assinada pelo spa capilar Pur Hair.