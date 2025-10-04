fechar
João Alberto | Notícia

Mundo feminino prestigiou o "Outubro Rosa"

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Por Lara Calábria Publicado em 04/10/2025 às 5:00
Lilian e Juliana Santos, no Outubro Rosa
Lilian e Juliana Santos, no Outubro Rosa - Lara Calabria/JC Imagem

Nesta galeria, confira algumas presenças que brilharam no evento:

 

 

Lara Calabria/JC Imagem
Isabella de Roldão, Cléo Roldão e Ana Paula Brandão

Lara Calabria/JC Imagem
Isabella de Roldão, Cléo Roldão e Ana Paula Brandão - Lara Calabria/JC Imagem

Arquivo pessoal
Tatiana Marques e Suely Mendonça - Arquivo pessoal

.

Lara Calabria/JC Imagem
Tânia Fontaine, Sydia Amaral, Patrícia de Paula e Andrea Arraes Resende - Lara Calabria/JC Imagem

Lara Calabria/JC Imagem
Dilma Marques e Edna Tavares de Melo - Lara Calabria/JC Imagem

Lara Calabria/JC Imagem
Branca Góis e Pulma Dantas, no Famiglia Giuliano - Lara Calabria/JC Imagem

.


