Após salvar Vale Tudo, Globo dará descanso na imagem de Debora Bloch
Provavelmente, Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo, vai sumir das novelas da Globo e séries do Globoplay. A emissora pretende descansar a imagem da atriz após o fenômeno que foi sua vilã na trama de Manuela Dias. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Antes de Vale Tudo, a atriz estava no elenco de No Rancho Fundo (2024), novela das seis de Mario Teixeira. Porém, em 2022, ela já tinha feito Mar do Sertão (2022), também do mesmo autor. Como se não bastasse, neste ano a atriz ainda apareceu na série de suspense Dias Perfeitos, do Globoplay.
A atriz não tem contrato fixo com a Globo, ou seja, trabalha por obra certa. Contudo, a emissora carioca teria oferecido um contrato de exclusividade para a atriz, segundo o colunista Gabriel Vaquer.
Por falar em Debora, na última segunda-feira (6), foi ao ar a cena da morte de Odete Roitman no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Apesar do ibope alto, nas redes sociais, os internautas detonaram a cena de suspense na trama.
