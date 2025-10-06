fechar
5 cidades brasileiras para visitar com sua família no Natal

De decorações alpinas a shows aquáticos, confira cinco destinos brasileiros que se transformam em verdadeiros espetáculos natalinos para a família.

Por Thallys Menezes Publicado em 06/10/2025 às 23:54
Gramado (RS)
Gramado (RS) - Murillo Molissani/Pexels

O Natal no Brasil vai além da troca de presentes: é uma época mágica de união familiar e celebrações públicas espetaculares.

Muitas cidades brasileiras investem em decorações temáticas, desfiles e shows de luzes que transformam a experiência em uma lembrança inesquecível, especialmente para as crianças.

Se você está planejando uma viagem em dezembro, confira cinco destinos nacionais que se destacam pela beleza e programação natalina completa para toda a família.

5 cidades brasileiras para uma viagem natalina especial

1. Gramado (Rio Grande do Sul)

Gramado é, inegavelmente, a capital do Natal no Brasil. O evento "Natal Luz" transforma a cidade gaúcha em um cenário de conto de fadas durante meses. As famílias podem assistir a shows grandiosos no Lago Joaquina Rita Bier com luzes e fogos, além dos desfiles temáticos de Papai Noel e espetáculos musicais nas ruas. A arquitetura de estilo bávaro e o clima frio completam a atmosfera mágica.

2. Curitiba (Paraná)

Famosa por seu planejamento urbano, Curitiba se ilumina e se organiza para o Natal com eventos gratuitos e de fácil acesso. O ponto alto é o espetáculo do Palácio Avenida, onde centenas de crianças cantam nas janelas do prédio histórico. A cidade também oferece feiras de Natal em suas praças, a decoração do Parque Tanguá e o famoso Natal do Bosque Alemão, que encantam a todos.

3. Penedo (Alagoas)

Localizada no Baixo São Francisco, Penedo oferece um Natal com o charme da arquitetura colonial e o calor do Nordeste. A cidade investe em decorações temáticas que adornam o Centro Histórico e as margens do rio. O diferencial é a sensação de estar em uma cidade europeia de província, com casarões antigos e igrejas barrocas servindo de palco para corais e apresentações natalinas.

4. Blumenau (Santa Catarina)

Conhecida por ser o coração da cultura germânica no Brasil, Blumenau oferece um Natal que remete às tradições europeias. A Vila Germânica, palco da Oktoberfest, é totalmente transformada com luzes, a Casa do Papai Noel e uma árvore de Natal gigante. Há desfiles noturnos e feiras de artesanato, onde a família pode degustar a culinária típica alemã e sentir a forte herança cultural da cidade.

5. Canela (Rio Grande do Sul)

Vizinha de Gramado, Canela complementa a experiência natalina na Serra Gaúcha com o evento "Sonho de Natal". O destaque é o espetáculo de luzes projetadas na imponente Catedral de Pedra, a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, que se torna uma tela luminosa. Além disso, Canela oferece parques naturais, como o Parque Estadual do Caracol, para um descanso das festividades.

