5 locais que já foram cenário de novelas e merecem a visita

Destinos incríveis na telinha! No interior do Brasil ou em charmosas cidades europeias, veja 5 locais que ganharam fama após serem cenários de novela.

Da "telinha" para seu roteiro de viagem!

As novelas brasileiras transportam milhões de espectadores para os mais diversos cenários no Brasil e no mundo, servindo muitas vezes como um verdadeiro guia de viagem.

De paisagens naturais intocadas no Brasil a monumentos históricos internacionais, confira cinco locais que já serviram de palco para grandes tramas da Globo e que, por sua beleza e história, merecem ser visitados.

5 locais de novelas que merecem sua visita

1. Pantanal, no Mato Grosso do Sul (Novela Pantanal)

Este bioma grandioso foi palco da novela que marcou gerações em 1990 e voltou a encantar no remake de 2022. O Pantanal é a planície inundável do planeta, oferecendo uma experiência de ecoturismo inigualável. O visitante pode se hospedar em fazendas que servem de pousada, fazer safáris fotográficos para observar onças-pintadas, capivaras e jacarés, e desfrutar do pôr do sol místico sobre as baías e rios.

2. Jalapão, no Tocantins (Novela O Outro Lado do Paraíso)

O cenário dramático e a natureza selvagem do Jalapão foram o pano de fundo ideal para o início da trama de 2017. O local é um "deserto de águas" no coração do Tocantins, famoso por suas paisagens de contrastes: dunas de areia dourada e fervedouros (nascentes de águas cristalinas com pressão que impede o afundamento). A aventura e o isolamento conferem a ele um charme de exclusividade.

3. Gramado, no Rio Grande do Sul (Novela A Vida da Gente)

O charme alpino e o clima frio da Serra Gaúcha serviram de base para a história da novela de 2011. Gramado encanta pela sua arquitetura em estilo bávaro, parques floridos e o famoso Lago Negro.

A cidade celebra a cultura europeia com sua astronomia, sendo um destino de inverno que remete diretamente às cidades suíças e alemãs.

4. Petra, na Jordânia (Novela Viver a Vida)

O mistério e a grandiosidade de Petra foram explorados nas cenas internacionais da trama de 2009. Esta cidade histórica é famosa por seus templos esculpidos diretamente em rochas de arenito, como o icônico Al-Khazneh (Tesouro). A experiência de percorrer o Siq (o estreito cânion de entrada) e descobrir as ruínas nabateias é uma verdadeira viagem milenar pela história da humanidade. Também já foi cenário de filmes como "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989).

5. Amsterdã, na Holanda (Novela Páginas da Vida)

O charme das pontes e canais de Amsterdã foi imortalizado na novela de 2006. A capital holandesa é mundialmente conhecida por sua arquitetura única, casas estreitas e o uso extensivo de bicicletas. O visitante pode fazer um passeio relaxante de barco pelos canais, visitar museus de renome, como o Rijksmuseum e a Casa de Anne Frank, e absorver a atmosfera moderna da cidade.