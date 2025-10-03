Riquezas escondidas do Brasil: 5 capitais fora do óbvio para conhecer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nem só de Rio, Salvador ou Recife vive o turismo nacional! Confira 5 capitais fora do óbvio que revelam história, natureza e cultura autênticas.

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil é um gigante com 26 capitais estaduais e uma federal, e muitas delas ficam à sombra dos grandes centros turísticos.

Para o viajante que busca fugir do óbvio, descobrir culturas locais autênticas e se surpreender com belezas arquitetônicas e naturais únicas, o país oferece uma gama de metrópoles que merecem ser exploradas.

Estas cinco capitais, fora das rotas mais batidas, revelam riquezas históricas, gastronômicas e naturais que provam a diversidade inesgotável do território nacional.

5 capitais brasileiras para fugir do óbvio

1. Manaus (Amazonas)

Porta de entrada para a Floresta Amazônica, Manaus é uma cidade de contrastes. O auge econômico do Ciclo da Borracha deixou um legado de luxo e arte em pleno coração da selva. O cartão-postal é o imponente Teatro Amazonas, inspirado na Ópera de Paris, com sua cúpula colorida e salões suntuosos. Os atrativos naturais são inigualáveis, como o Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões e o acesso fácil a passeios de imersão na floresta e igarapés.

2. João Pessoa (Paraíba)

Apelidada de "Jampa", a capital da Paraíba é uma das cidades mais antigas do Brasil, conhecida por sua tranquilidade e por possuir a Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro. A cidade tem um centro histórico bem preservado, com destaque para a Igreja de São Francisco em estilo barroco. É famosa pelas praias urbanas tranquilas, como Tambaú e Cabo Branco, ideais para passeios de catamarã para piscinas naturais.

3. Cuiabá (Mato Grosso)

Localizada no centro geográfico da América do Sul, Cuiabá que conecta o turista aos três biomas mais importantes do país: Amazônia, Cerrado e Pantanal. Além de ser o ponto de partida para o Pantanal Mato-Grossense, a cidade tem um centro histórico simples e charmoso. A capital mato-grossense vibra com a cultura pantaneira e uma culinária regional rica, centrada em peixes de água doce, como o pintado e o pacu.

4. Vitória (Espírito Santo)

Construída em uma ilha, a capital capixaba une história e paisagem costeira de forma marcante. Um dos principais cartões-postais é o Convento da Penha, um monumento histórico e religioso no topo de uma rocha, oferecendo uma vista panorâmica de toda a cidade e da baía. Outros destaques incluem a Ilha do Frade, com suas praias calmas, e o Centro Histórico.

5. Porto Velho (Rondônia)

Situada às margens do Rio Madeira, Porto Velho se destaca pela sua história ligada à construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O complexo da ferrovia e seu museu são o ponto focal da história local. Além disso, o Mercado Cultural oferece artesanato e a culinária amazônica-rondoniense.