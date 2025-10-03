Riquezas escondidas do Brasil: 5 capitais fora do óbvio para conhecer
Nem só de Rio, Salvador ou Recife vive o turismo nacional! Confira 5 capitais fora do óbvio que revelam história, natureza e cultura autênticas.
O Brasil é um gigante com 26 capitais estaduais e uma federal, e muitas delas ficam à sombra dos grandes centros turísticos.
Para o viajante que busca fugir do óbvio, descobrir culturas locais autênticas e se surpreender com belezas arquitetônicas e naturais únicas, o país oferece uma gama de metrópoles que merecem ser exploradas.
Estas cinco capitais, fora das rotas mais batidas, revelam riquezas históricas, gastronômicas e naturais que provam a diversidade inesgotável do território nacional.
5 capitais brasileiras para fugir do óbvio
1. Manaus (Amazonas)
Porta de entrada para a Floresta Amazônica, Manaus é uma cidade de contrastes. O auge econômico do Ciclo da Borracha deixou um legado de luxo e arte em pleno coração da selva. O cartão-postal é o imponente Teatro Amazonas, inspirado na Ópera de Paris, com sua cúpula colorida e salões suntuosos. Os atrativos naturais são inigualáveis, como o Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões e o acesso fácil a passeios de imersão na floresta e igarapés.
2. João Pessoa (Paraíba)
Apelidada de "Jampa", a capital da Paraíba é uma das cidades mais antigas do Brasil, conhecida por sua tranquilidade e por possuir a Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro. A cidade tem um centro histórico bem preservado, com destaque para a Igreja de São Francisco em estilo barroco. É famosa pelas praias urbanas tranquilas, como Tambaú e Cabo Branco, ideais para passeios de catamarã para piscinas naturais.
3. Cuiabá (Mato Grosso)
Localizada no centro geográfico da América do Sul, Cuiabá que conecta o turista aos três biomas mais importantes do país: Amazônia, Cerrado e Pantanal. Além de ser o ponto de partida para o Pantanal Mato-Grossense, a cidade tem um centro histórico simples e charmoso. A capital mato-grossense vibra com a cultura pantaneira e uma culinária regional rica, centrada em peixes de água doce, como o pintado e o pacu.
4. Vitória (Espírito Santo)
Construída em uma ilha, a capital capixaba une história e paisagem costeira de forma marcante. Um dos principais cartões-postais é o Convento da Penha, um monumento histórico e religioso no topo de uma rocha, oferecendo uma vista panorâmica de toda a cidade e da baía. Outros destaques incluem a Ilha do Frade, com suas praias calmas, e o Centro Histórico.
5. Porto Velho (Rondônia)
Situada às margens do Rio Madeira, Porto Velho se destaca pela sua história ligada à construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O complexo da ferrovia e seu museu são o ponto focal da história local. Além disso, o Mercado Cultural oferece artesanato e a culinária amazônica-rondoniense.