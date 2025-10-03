fechar
Cidades |

Riquezas escondidas do Brasil: 5 capitais fora do óbvio para conhecer

Nem só de Rio, Salvador ou Recife vive o turismo nacional! Confira 5 capitais fora do óbvio que revelam história, natureza e cultura autênticas.

Por Thallys Menezes Publicado em 03/10/2025 às 22:54
Teatro Amazonas, em Manaus
Teatro Amazonas, em Manaus - Kelly/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil é um gigante com 26 capitais estaduais e uma federal, e muitas delas ficam à sombra dos grandes centros turísticos.

Para o viajante que busca fugir do óbvio, descobrir culturas locais autênticas e se surpreender com belezas arquitetônicas e naturais únicas, o país oferece uma gama de metrópoles que merecem ser exploradas.

Estas cinco capitais, fora das rotas mais batidas, revelam riquezas históricas, gastronômicas e naturais que provam a diversidade inesgotável do território nacional.

5 capitais brasileiras para fugir do óbvio

1. Manaus (Amazonas)

Porta de entrada para a Floresta Amazônica, Manaus é uma cidade de contrastes. O auge econômico do Ciclo da Borracha deixou um legado de luxo e arte em pleno coração da selva. O cartão-postal é o imponente Teatro Amazonas, inspirado na Ópera de Paris, com sua cúpula colorida e salões suntuosos. Os atrativos naturais são inigualáveis, como o Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões e o acesso fácil a passeios de imersão na floresta e igarapés.

2. João Pessoa (Paraíba)

Apelidada de "Jampa", a capital da Paraíba é uma das cidades mais antigas do Brasil, conhecida por sua tranquilidade e por possuir a Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro. A cidade tem um centro histórico bem preservado, com destaque para a Igreja de São Francisco em estilo barroco. É famosa pelas praias urbanas tranquilas, como Tambaú e Cabo Branco, ideais para passeios de catamarã para piscinas naturais.

3. Cuiabá (Mato Grosso)

Localizada no centro geográfico da América do Sul, Cuiabá que conecta o turista aos três biomas mais importantes do país: Amazônia, Cerrado e Pantanal. Além de ser o ponto de partida para o Pantanal Mato-Grossense, a cidade tem um centro histórico simples e charmoso. A capital mato-grossense vibra com a cultura pantaneira e uma culinária regional rica, centrada em peixes de água doce, como o pintado e o pacu.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Vitória (Espírito Santo)

Construída em uma ilha, a capital capixaba une história e paisagem costeira de forma marcante. Um dos principais cartões-postais é o Convento da Penha, um monumento histórico e religioso no topo de uma rocha, oferecendo uma vista panorâmica de toda a cidade e da baía. Outros destaques incluem a Ilha do Frade, com suas praias calmas, e o Centro Histórico.

5. Porto Velho (Rondônia)

Situada às margens do Rio Madeira, Porto Velho se destaca pela sua história ligada à construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O complexo da ferrovia e seu museu são o ponto focal da história local. Além disso, o Mercado Cultural oferece artesanato e a culinária amazônica-rondoniense.

Leia também

Um pedaço da França no Brasil: 5 destinos brasileiro com charme parisiense
cidades

Um pedaço da França no Brasil: 5 destinos brasileiro com charme parisiense
Um pedacinho da Europa logo ali: 5 cidades latino-americanas com clima e estilo do Velho Mundo
cidades

Um pedacinho da Europa logo ali: 5 cidades latino-americanas com clima e estilo do Velho Mundo

Compartilhe

Tags