Um pedacinho da Europa logo ali: 5 cidades latino-americanas com clima e estilo do Velho Mundo
De arquitetura ao clipa dos alpes! Descubra cinco cidades na América Latina que transportam você para o Velho Mundo sem sair do continente.
A América Latina é um lugar onde as culturas indígenas se misturam com a forte herança dos colonizadores.
Em alguns cantos do continente, essa influência europeia é tão marcante que a sensação é de ter cruzado o Atlântico sem precisar de um passaporte para a Europa.
Estes cinco destinos latinos se destacam pela arquitetura, clima e charme que remetem diretamente ao Velho Mundo, e são sinonimo de uma viagem única e surpreendente.
5 cidades latinas com o charme da Europa
1. Buenos Aires (Argentina)
A capital argentina é considerada por muitos a cidade mais europeia da América do Sul. O bairro de Recoleta lembra Paris com seus edifícios neoclássicos e cafés elegantes. O centro é marcado por grandes avenidas e edifícios de inspiração francesa e italiana, como o imponente Teatro Colón. A cultura do tango e a gastronomia baseada em carne e vinho completam a experiência sofisticada.
2. Cartagena (Colômbia)
Com um clima mais tropical, Cartagena evoca as cidades muradas da Espanha colonial. O grande atrativo é o seu centro histórico, cercado por imponentes muralhas de pedra e repleto de ruas estreitas, varandas floridas e arquitetura barroca. A cidade é um Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e oferece uma experiência que mistura a história espanhola com a vibração caribenha, especialmente na Torre do Relógio e na Praça Bolívar.
3. Valparaíso (Chile)
Em contraste com a capital Santiago, a cidade portuária de Valparaíso oferece um charme boêmio e decadente que lembra vilarejos do Mediterrâneo ou de Portugal.
A cidade é famosa por seus morros íngremes e casas coloridas, conectadas por dezenas de ascensores (elevadores antigos) que a tornam única. O contraste entre a arte de rua e a arquitetura antiga confere um ambiente distintamente europeu e artístico.
4. Gramado (Brasil)
Localizada na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Gramado é uma cidade brasileira com forte influência de colonizadores alemães e italianos. Seu estilo é notavelmente alpino, com arquitetura em estilo bávaro, casas de madeira e ruas limpas e floridas. O clima frio e a gastronomia rica em chocolate, fondue e cervejarias artesanais remetem diretamente ao Sul da Alemanha.
5. Cuenca (Equador)
Oficialmente conhecida como Santa Ana de los Ríos de Cuenca, esta cidade andina no Equador é uma das joias coloniais mais bem preservadas da América Latina. O seu centro histórico é um Patrimônio Mundial da UNESCO, conhecido por suas catedrais, praças calmas e edifícios que refletem as influências da arquitetura espanhola e francesa dos séculos passados. A Catedral Nova e a tranquilidade da vida local reforçam a sensação de estar em uma cidade europeia.