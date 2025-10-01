Saudades do Rio de Janeiro? 5 cidades radiantes para visitar pelo Brasil
Sente falta do Rio? Descubra 5 grandes cidades brasileiras que unem sol, beleza natural e uma intensa riqueza cultural para uma viagem inesquecível.
O Rio de Janeiro continua lindo, mas o Brasil está cheio de cidades que unem a energia urbana a paisagens naturais de tirar o fôlego.
Para quem sente falta do clima ensolarado, da riqueza cultural e da beleza natural que a Cidade Maravilhosa oferece, o país está repleto de destinos que compartilham essas características.
São lugares que vibram com história, gastronomia e cenários grandiosos. Afinal, alegria e diversidade estão em todos os cantos do território nacional. Confira!
5 cidades radiantes para visitar no Brasil
1. Salvador (Bahia)
A capital baiana é o berço cultural do Brasil e oferece uma experiência tão vibrante quanto a do Rio de Janeiro. A cidade é marcada pela história e pela religiosidade, vistas no Pelourinho, Patrimônio da Humanidade, com suas igrejas barrocas e casarões coloridos. As praias urbanas, como o Porto da Barra, e a culinária afro-brasileira, com o forte sabor do azeite de dendê, fazem de Salvador um destino imperdível.
2. Florianópolis (Santa Catarina)
Apelidada de "Ilha da Magia", Florianópolis é uma capital ensolarada que equilibra modernidade e natureza selvagem. Com mais de 40 praias, a cidade oferece opções para todos os gostos: de ondas fortes em Joaquina. O centro histórico, com o Mercado Público e a Ponte Hercílio Luz, complementa a paisagem natural com a vida urbana dinâmica.
3. Recife (Pernambuco)
Conhecida como a "Veneza Brasileira" pelos rios e pontes que cortam a área central, Recife é um polo cultural efervescente. A cidade é famosa pelas praias urbanas, como Boa Viagem, e pelo Recife Antigo, um bairro histórico com forte vida noturna, museus e galerias. O principal atrativo cultural é a proximidade com Olinda, um sítio histórico colonial que oferece um carnaval de rua inigualável e ladeiras charmosas.
4. Natal (Rio Grande do Norte)
Com um sol que brilha quase o ano inteiro, Natal é radiante em todos os sentidos. A capital potiguar é famosa pela sua natureza abundante, destacada pelo Morro do Careca, uma duna icônica na Praia de Ponta Negra. Aventura é o que não falta: os turistas podem fazer passeios de buggy pelas dunas de Genipabu e visitar as maiores reservas de cajueiros do mundo, unindo natureza, aventura e cultura local.
5. Manaus (Amazonas)
Para quem busca uma imersão na natureza que rivaliza com o Rio, Manaus é a porta de entrada para a Floresta Amazônica. Embora não tenha praia de mar, a cidade é abraçada por rios imponentes. O grande atrativo é o Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões. Culturalmente, o Teatro Amazonas, uma obra-prima da arquitetura, e o Mercado Adolpho Lisboa oferecem uma experiência histórica e vibrante.