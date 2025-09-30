Um litoral sem igual: 5 praias do Ceará que vale conhecer no verão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De águas cristalinas a vilarejos charmosos! Confira cinco praias cearenses que oferecem sol, aventura e paisagens sem igual no verão.

O Ceará é famoso por seu litoral de sol intenso e paisagens repletas de dunas e falésias impressionantes.

Embora a capital, Fortaleza, seja um bom ponto de partida turístico, é no interior do estado que se encontram joias litorâneas que valem a viagem.

No verão estas cinco praias oferecem atrações inesquecíveis para todos os tipos de viajantes.

5 praias do Ceará que valem a sua viagem no verão

1. Jericoacoara

A antiga vila de pescadores de Jeri é, sem dúvida, o cartão-postal do Ceará. Localizada dentro de um Parque Nacional, a praia é famosa pela Duna do Pôr do Sol, onde turistas se reúnem diariamente para assistir ao espetáculo do sol, mergulhando no mar.

Outros atrativos imperdíveis são a Pedra Furada e as lagoas de água doce, como a Lagoa do Paraíso, com suas redes convidativas dentro d'água.

2. Canoa Quebrada

Localizada no litoral leste, Canoa Quebrada é mundialmente reconhecida por suas imponentes falésias vermelhas que contrastam com o mar e a areia.

O grande atrativo é o mirante no topo da falésia, de onde se tem uma vista espetacular. A praia também é um polo de aventura, ideal para passeios de buggy e voos de parapente, que oferecem uma perspectiva única da paisagem.

3. Cumbuco

Muito próxima a Fortaleza, Cumbuco é um destino de fácil acesso e famoso por seus ventos fortes. É considerada um dos melhores pontos do Brasil para a prática de Kitesurf, atraindo esportistas do mundo inteiro.

Além dos esportes náuticos, a região é repleta de dunas que garantem a diversão nos passeios de buggy com ou sem emoção, além de oferecer lagoas de água doce para relaxamento.

4. Praia das Fontes

Localizada no município de Beberibe, a Praia das Fontes se destaca pela beleza das falésias de tons amarelados e avermelhados, que guardam fontes de água doce que jorram diretamente das rochas.

A principal atração é a Gruta da Mãe D'Água, acessível apenas em maré baixa ou por meio de passeios de buggy pela areia.

5. Lagoinha

Localizada a oeste de Fortaleza, Lagoinha é um vilarejo mais tranquilo, ideal para quem busca fugir do agito.

O grande diferencial é a vista panorâmica de seu mirante, que proporciona uma das melhores fotos do litoral cearense, além dos passeios que levam às lagoas próximas, como a Lagoa do Jegue.