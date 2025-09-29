Muito além de Cancún: 5 ilhas do Caribe perfeitas para visitar em outubro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nem só de Cancún vive o Caribe! Conheça cinco ilhas que prometem sol, mar cristalino e muita tranquilidade em pleno mês de outubro de 2025.

Prepare as malas!

O Caribe é, sem dúvida, o destino de praia mais desejado do mundo. Para quem sonha com areias brancas e águas turquesa sem preocupações, a solução está em focar nas ilhas localizadas na franja sul da cadeia caribenha.

Estes refúgios tropicais oferecem sol garantido e paisagens espetaculares, provando que o Caribe é muito mais do que Cancún.

5 praias do Caribe perfeitas para Outubro

1. Aruba

A ilha de Aruba é sinônimo de clima estável em outubro. Seu principal cartão-postal é a Eagle Beach, famosa pelas suas árvores divi-divi inclinadas e pela areia branca e fina, ideal para relaxamento total. A capital, Oranjestad, oferece um toque de arquitetura colorida de influência holandesa, perfeita para compras e gastronomia.

2. Curaçao

Vizinha de Aruba, Curaçao é outra aposta interessante para o período. A ilha se destaca por sua capital, Willemstad, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com suas fachadas coloridas que parecem ter saído de Amsterdã. Os visitantes podem mergulhar na Praia de Kenepa Grandi, uma das mais belas.

3. Los Roques (Venezuela)

Um destino paradisíaco e menos explorado, o arquipélago de Los Roques fica em uma posição geográfica privilegiada, protegida de grandes tempestades.

O local é conhecido por sua beleza intocada: mais de 40 ilhotas e piscinas naturais de um azul irreal. Um dos grandes atrativos é o passeio para ilhas como Cayo de Agua, com seu famoso banco de areia entre dois mares.

4. Barbados

Localizada no extremo leste do Caribe, Barbados apresenta um risco de tempestade historicamente menor que as ilhas do norte. A terra da cantora Rihanna é um mix de sofisticação e natureza, famosa por sua cultura e pelo surfe na costa leste. A praia de Crane Beach é um dos destinos mais famosos.

5. Trinidad e Tobago

Este país de duas ilhas é um dos mais ao sul do Caribe, tornando-o um dos destinos mais seguros em termos climáticos em outubro. Tobago oferece praias tropicais clássicas e tranquilas, como Pigeon Point. Já Trinidad se destaca por sua cultura vibrante e culinária única, como a Maracas Bay, um cartão-postal local.