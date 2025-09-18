fechar
Podcast | Notícia

Zeladoria das cidades

Por Rádio Jornal Publicado em 18/09/2025 às 12:17 | Atualizado em 18/09/2025 às 12:17
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: Essencial para o bem-estar de todos, a zeladoria das cidades reúne diversas ações nas áreas de limpeza e manutenção da vias publicas, garantindo assim espaços mais seguros, agradáveis e acessíveis.

No debate desta quinta-feira (18), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre as frentes de trabalho nos serviços públicos essenciais nas ruas e avenidas, os cuidados com a conservação dos municípios e a responsabilidade do poder público.

Participam o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU-PE), Roberto Salomão, o advogado especialista em Direito Administrativo, André Albuquerque, e o engenheiro civil, Evandro Avelar.

Leia também

Aluguéis por temporada

Aluguéis por temporada
Anistia

Anistia

Compartilhe

Tags