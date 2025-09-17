Aluguéis por temporada
Debate da Super Manhã: Seja para o turismo, trabalho, eventos ou estudos, o aluguel de imóveis por temporada vem se tornando cada vez mais comum para quem precisa de uma residência por um curto espaço de tempo, mas que requer atenção no momento da assinatura do contrato.
No debate desta quarta-feira (17), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre aluguéis por temporada, o que diz a justiça sobre a prática, as regras dos condomínios e os direitos e deveres do locador e locatário.
Participam o coordenador jurídico do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de Pernambuco (Secovi-PE), Márcio Miranda, o advogado especialista em Negócios Imobiliários, Amadeu Mendonça, e o consultor condominial, Roberto Fagundes.