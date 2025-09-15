fechar
PEC da blindagem

Por Rádio Jornal Publicado em 15/09/2025 às 12:20
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Para especialistas e setores da sociedade civil, a PEC da Blindagem é apontada como um retrocesso no combate à corrupção e à impunidade. Cabe agora ao Congresso Nacional decidir se irá atender aos interesses públicos ou a autoproteção parlamentar.

No debate desta segunda-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a PEC da blindagem, o que prevê a proposta, o andamento no Poder Legislativo brasileiro e a proteção as autoridades públicas.

Participam a deputada federal, Maria Arraes (Solidariedade), o cientista político e advogado especialista em Direito Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, e a cientista política, Priscila Lapa.

