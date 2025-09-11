5 destinos na África que desafiam a imaginação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De formações de sal a florestas de pedra, descubra cinco destinos que fogem do clichê e revelam a diversidade natural e cultural da África.

Clique aqui e escute a matéria

A África é um continente de diversidade impressionante, com paisagens que vão muito além das savanas e das grandes migrações de animais.

Para os viajantes que buscam fugir do óbvio, o continente guarda tesouros naturais e culturais que parecem pertencer a um mundo de fantasia.

De formações geológicas surreais a cidades vibrantes com histórias únicas, a África desafia o imaginário e convida a uma exploração cheia de surpresas.

5 destinos africanos que desafiam a imaginação

1. Sossusvlei (Namíbia)

Localizado no deserto da Namíbia, o Sossusvlei é um mar de dunas de areia alaranjada que se estendem até onde a vista alcança. As dunas, algumas das mais altas do mundo, contrastam com os esqueletos de árvores secas do lago Dead Vlei. O cenário, esculpido pelo vento e pelo tempo, é de uma beleza surreal e parece ter sido pintado em tons de fogo e sombra.

2. Lagos de Sal de Assal e Abbe (Djibouti)

O Djibuti, no Chifre da África, abriga paisagens geológicas extremas. O Lago Assal, um lago de cratera, é o ponto mais baixo da África e um dos mais salgados do mundo. Suas margens brancas e cristalinas contrastam com a água azul-turquesa, criando um cenário de outro planeta. Próximo, o Lago Abbe é um espetáculo de chaminés de calcário que expelem vapor, em um ambiente que lembra as paisagens de Vênus.

3. Floresta de Pedra (Madagascar)

A reserva natural de Tsingy de Bemaraha, em Madagascar, é uma paisagem de agulhas de calcário afiadas, formando uma "floresta de pedra".

Essas formações geológicas, conhecidas como tsingy, são tão densas e pontiagudas que a exploração só é possível com equipamentos de escalada. O local é uma atração para quem busca aventura, com trilhas e pontes suspensas que revelam um ecossistema único e surpreendente.

4. La Digue (Seicheles)

Nas Ilhas Seicheles, a ilha de La Digue oferece um cenário tropical que beira a perfeição. A praia de Anse Source d'Argent é famosa por suas areias brancas e águas rasas, mas o que a torna inesquecível são as gigantescas rochas de granito que se espalham pela costa. Esculpidas pela natureza, elas criam uma paisagem que parece ter sido cuidadosamente projetada para ser perfeita.

5. Cidade Antiga de Ghadames (Líbia)

Conhecida como a "Pérola do Deserto", Ghadames é uma antiga cidade oásis no deserto da Líbia. A cidade, um Patrimônio Mundial da UNESCO, é famosa por sua arquitetura de casas de adobe conectadas por uma rede de becos cobertos, projetados para proteger os habitantes do calor extremo do deserto. Caminhar por Ghadames é como voltar no tempo e entrar em um labirinto cultural único e preservado.