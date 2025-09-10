fechar
5 cidades europeias incríveis para visitar por menos de 5 mil reais

A viagem dos sonhos pela Europa pode virar realidade! Com um bom planejamento, é possível explorar o velho continente com um orçamento apertado.

Por Thallys Menezes Publicado em 10/09/2025 às 21:15 | Atualizado em 10/09/2025 às 21:17
Praga, na República Tcheca
Praga, na República Tcheca - Julius Silver/Pexels

Se você sonha em conhecer a Europa, mas o orçamento é apertado, saiba que é possível realizar essa viagem sem comprometer a qualidade da experiência.

O segredo é explorar o Leste Europeu e outros países fora do eixo tradicional que proporcionam um excelente custo-benefício.

E mais: um bom planejamento, com compra de passagens aéreas com antecedência e escolha de hospedagem em hostels ou apartamentos, faz toda a diferença para o seu orçamento.

5 cidades europeias incríveis para visitar sem gastar muito

1. Budapeste (Hungria)

Conhecida como a "Pérola do Danúbio", a capital da Hungria é uma das cidades mais deslumbrantes e econômicas da Europa. Dividida pelo rio Danúbio em Buda (a parte histórica e montanhosa) e Peste (o centro cultural e animado), Budapeste oferece atrações como os famosos banhos termais, o imponente Castelo de Buda e o Parlamento. A vida noturna é agitada, e a culinária local é saborosa e barata.

2. Praga (República Tcheca)

A capital da República Tcheca parece ter saído de um conto de fadas, com sua arquitetura medieval bem preservada, a Ponte Carlos e o Castelo de Praga. A cidade é famosa por suas cervejas de alta qualidade e com preços convidativos, além de muitos museus e galerias. É um destino perfeito para quem busca cultura e paisagens românticas.

3. Varsóvia (Polônia)

Reconstruída após a Segunda Guerra Mundial, a capital da Polônia é uma cidade vibrante que mistura a história com a modernidade.

Varsóvia tem um centro histórico listado como Patrimônio Mundial da UNESCO, museus fascinantes e uma cena cultural em ascensão. A hospedagem e a alimentação têm preços acessíveis, tornando a experiência de viagem bastante agradável.

4. Lisboa (Portugal)

A capital portuguesa oferece o charme europeu com a facilidade da língua. Lisboa é uma cidade com colinas, bondes pitorescos, e uma gastronomia deliciosa e de baixo custo. É possível passear pelos bairros históricos como Alfama, visitar a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, e aproveitar a vida noturna em Bairro Alto sem gastar muito.

5. Tirana (Albânia)

Pouco explorada pelos brasileiros, a capital da Albânia é uma opção surpreendentemente acessível e cheia de personalidade. Tirana combina a história de seu passado comunista com uma atmosfera vibrante, colorida e moderna. O país oferece belas praias na Riviera Albanesa e paisagens de tirar o fôlego nas montanhas, com um custo de vida extremamente baixo.

