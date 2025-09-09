fechar
Estes 6 destinos turísticos parecem vindos de outro planeta

Paisagens de outro mundo! Confira seis destinos de diferentes continentes que desafiam a realidade e provam a beleza inigualável da Terra.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/09/2025 às 21:59 | Atualizado em 09/09/2025 às 22:02
Grande Fonte Prismática (EUA)
Grande Fonte Prismática (EUA) - Pixabay

A Terra é um planeta de belezas infinitas, mas algumas paisagens desafiam a nossa imaginação.

Em cantos isolados do globo, a natureza, a geologia e o tempo criaram cenários tão surreais que parecem pertencer a outros mundos.

Para aqueles que buscam uma experiência de viagem que transcenda o comum, estes seis destinos oferecem um vislumbre de como seria explorar um planeta alienígena sem sair de casa.

6 destinos que parecem de outro planeta

1. Salar de Uyuni (Bolívia)

O maior deserto de sal do mundo é uma paisagem de beleza incomparável. Durante a estação seca, o sal branco se estende por mais de 10 mil quilômetros quadrados. Mas é na estação chuvosa que o lugar se transforma em um gigantesco espelho, refletindo o céu de forma tão perfeita que a linha do horizonte desaparece, fazendo o viajante se sentir flutuando no ar.

2. Cavernas de Gelo (Islândia)

Localizadas sob a geleira Vatnajökull, uma das maiores da Europa, as cavernas de gelo da Islândia são um universo azul e translúcido.

A luz do sol que penetra nas paredes de gelo cria uma paleta de azuis profundos e cintilantes. O ambiente muda a cada ano, moldado pelo movimento do gelo, fazendo de cada visita uma experiência única e irreal.

3. Wadi Rum (Jordânia)

Conhecido como o "Vale da Lua", este deserto na Jordânia se destaca por suas dunas de areia vermelha e imponentes montanhas de arenito. O cenário é tão parecido com o de Marte que o local foi escolhido para as filmagens de grandes produções de Hollywood, como o filme "Perdido em Marte" (2015). A beleza árida de Wadi Rum é pontuada pela cultura milenar dos beduínos, que habitam a região.

4. Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia (China)

As "Montanhas Arco-Íris" da China são uma exibição de cores que parece obra de um artista, mas são totalmente naturais. Formadas ao longo de milhões de anos por depósitos minerais e movimentos tectônicos, as colinas listradas em tons de vermelho, amarelo, verde e roxo criam um espetáculo geológico que desafia a nossa percepção de realidade.

5. Ilha de Socotra (Iêmen)

Esta ilha isolada no Oceano Índico é um laboratório vivo de flora e fauna que evoluiu em isolamento. Socotra é o lar de árvores com formas bizarras e únicas, como a Árvore do Sangue de Dragão, que se assemelha a um cogumelo gigante, e a Rosa do Deserto. A paisagem parece ter sido transplantada de um mundo completamente diferente, com suas espécies exóticas e um ecossistema peculiar.

6. Grande Fonte Prismática, do Parque Nacional de Yellowstone (EUA)

A maior fonte termal dos Estados Unidos é um caleidoscópio de cores. A Grande Fonte Prismática, no Parque Nacional de Yellowstone, exibe um anel de cores vibrantes, do azul profundo no centro ao laranja e vermelho nas bordas. A coloração é causada por bactérias termofílicas que se desenvolvem em diferentes temperaturas da água, criando um visual que é ao mesmo tempo, biológico e mágico.

