Estes 6 destinos turísticos parecem vindos de outro planeta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Paisagens de outro mundo! Confira seis destinos de diferentes continentes que desafiam a realidade e provam a beleza inigualável da Terra.

Clique aqui e escute a matéria

A Terra é um planeta de belezas infinitas, mas algumas paisagens desafiam a nossa imaginação.

Em cantos isolados do globo, a natureza, a geologia e o tempo criaram cenários tão surreais que parecem pertencer a outros mundos.

Para aqueles que buscam uma experiência de viagem que transcenda o comum, estes seis destinos oferecem um vislumbre de como seria explorar um planeta alienígena sem sair de casa.

6 destinos que parecem de outro planeta

1. Salar de Uyuni (Bolívia)

O maior deserto de sal do mundo é uma paisagem de beleza incomparável. Durante a estação seca, o sal branco se estende por mais de 10 mil quilômetros quadrados. Mas é na estação chuvosa que o lugar se transforma em um gigantesco espelho, refletindo o céu de forma tão perfeita que a linha do horizonte desaparece, fazendo o viajante se sentir flutuando no ar.

2. Cavernas de Gelo (Islândia)

Localizadas sob a geleira Vatnajökull, uma das maiores da Europa, as cavernas de gelo da Islândia são um universo azul e translúcido.

A luz do sol que penetra nas paredes de gelo cria uma paleta de azuis profundos e cintilantes. O ambiente muda a cada ano, moldado pelo movimento do gelo, fazendo de cada visita uma experiência única e irreal.

3. Wadi Rum (Jordânia)

Conhecido como o "Vale da Lua", este deserto na Jordânia se destaca por suas dunas de areia vermelha e imponentes montanhas de arenito. O cenário é tão parecido com o de Marte que o local foi escolhido para as filmagens de grandes produções de Hollywood, como o filme "Perdido em Marte" (2015). A beleza árida de Wadi Rum é pontuada pela cultura milenar dos beduínos, que habitam a região.

4. Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia (China)

As "Montanhas Arco-Íris" da China são uma exibição de cores que parece obra de um artista, mas são totalmente naturais. Formadas ao longo de milhões de anos por depósitos minerais e movimentos tectônicos, as colinas listradas em tons de vermelho, amarelo, verde e roxo criam um espetáculo geológico que desafia a nossa percepção de realidade.

5. Ilha de Socotra (Iêmen)

Esta ilha isolada no Oceano Índico é um laboratório vivo de flora e fauna que evoluiu em isolamento. Socotra é o lar de árvores com formas bizarras e únicas, como a Árvore do Sangue de Dragão, que se assemelha a um cogumelo gigante, e a Rosa do Deserto. A paisagem parece ter sido transplantada de um mundo completamente diferente, com suas espécies exóticas e um ecossistema peculiar.

6. Grande Fonte Prismática, do Parque Nacional de Yellowstone (EUA)

A maior fonte termal dos Estados Unidos é um caleidoscópio de cores. A Grande Fonte Prismática, no Parque Nacional de Yellowstone, exibe um anel de cores vibrantes, do azul profundo no centro ao laranja e vermelho nas bordas. A coloração é causada por bactérias termofílicas que se desenvolvem em diferentes temperaturas da água, criando um visual que é ao mesmo tempo, biológico e mágico.