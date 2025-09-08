Estes 5 destinos do Nordeste são uma boa opção para viagens em outubro de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De águas cristalinas a paisagens de tirar o fôlego, o Nordeste reserva joias para outubro. Descubra 5 destinos com o clima perfeito e menos agito.

Clique aqui e escute a matéria

Outubro é um mês especial para quem deseja viajar pelo Nordeste brasileiro. Longe do auge da temporada de férias e com a maioria das chuvas já dissipadas, o período oferece o equilíbrio perfeito entre clima ideal, preços mais acessíveis e um número reduzido de turistas.

É o momento de desfrutar de praias de águas mornas, paisagens exuberantes e a tranquilidade que a região tem de sobra.

Nordeste em outubro: 5 destinos ideais

1. Salvador (BA)

Este período costuma ser de sol e céu limpo na capital baiana. É uma ótima época para caminhar pelas ruas do Pelourinho, visitar igrejas históricas e mergulhar na cultura local sem o calor e o movimento do verão. As praias urbanas, como a do Farol da Barra, ficam mais tranquilas, e o clima é ideal para aproveitar a cidade em seu ritmo natural.

2. Maragogi (AL)

Conhecida como o "Caribe Brasileiro", Maragogi é famosa por suas piscinas naturais e águas de um azul inacreditável. Em outubro, com o fim da temporada de chuvas, a visibilidade da água melhora consideravelmente. As piscinas formadas pelos recifes na maré baixa são um espetáculo à parte.

3. Lençóis Maranhenses (MA)

A paisagem única dos Lençóis Maranhenses é melhor apreciada quando as lagoas entre as dunas estão cheias.

A temporada de chuvas já passou em outubro, mas as lagoas ainda estão com bastante água, perfeitas para um mergulho refrescante. O clima é de sol forte, ideal para explorar o parque e tirar fotos espetaculares.

4. Natal (RN)

Para quem busca sol e vento, Natal é uma excelente opção em outubro. O mês faz parte da estação seca, com dias ensolarados e ventos que agradam praticantes de kitesurf e windsurf. As praias urbanas, como Ponta Negra, oferecem boa estrutura e um mar calmo, enquanto os passeios de buggy pelas dunas de Genipabu ficam ainda mais emocionantes sob o sol.

5. João Pessoa (PB)

Em outubro, o clima é de pouca chuva e temperaturas agradáveis. João Pessoa tem a peculiaridade de ter a praia mais oriental das Américas, Ponta do Seixas. O destaque, no entanto, é o espetáculo do pôr do sol na Praia do Jacaré, onde o som de um saxofone embala o final da tarde em uma das cenas mais famosas do Nordeste.