A beleza destas 4 cidades do Centro-Oeste do Brasil vai te surpreender

Ecoturismo, contato com a natureza e muito mais! Descubra a beleza surpreendente de quatro cidades na região Centro-Oeste, no coração do Brasil.

O Centro-Oeste brasileiro é, muitas vezes, associado apenas a paisagens de campos vastos e ao agronegócio. No entanto, o coração do país esconde uma diversidade de belezas que vão muito além do que a maioria das pessoas imagina.

De cidades com arquitetura única a paraísos de ecoturismo, a região oferece paisagens que surpreendem e provam que a beleza do Brasil é inesgotável.

A beleza de 4 cidades do Centro-Oeste

1. Bonito (Mato Grosso do Sul)

Considerada a capital do ecoturismo no Brasil, Bonito é um paraíso de águas cristalinas. Os rios da região, com suas águas transparentes e repletas de peixes, são o grande atrativo. A flutuação em rios como o Rio da Prata permite aos visitantes a sensação de voar sobre um aquário natural. Além disso, a região abriga grutas e cavernas deslumbrantes, como a Gruta do Lago Azul, que revela um lago de cor intensamente azul no seu interior.

2. Pirenópolis (Goiás)

No interior de Goiás, Pirenópolis é um charme à parte. A cidade é famosa por seu centro histórico colonial, com ruas de pedra e casarões antigos que contam a história do Ciclo do Ouro. A beleza de Pirenópolis, no entanto, vai além de sua arquitetura.

Rodeada pelo Cerrado, a cidade é um polo de ecoturismo, com diversas cachoeiras e trilhas que convidam à exploração da natureza. O local é ideal para quem busca a combinação de história, arte e aventura.

3. Chapada dos Guimarães (Mato Grosso)

A pouco mais de 60 km de Cuiabá, a cidade de Chapada dos Guimarães é a porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. A beleza do local é impressionante, com paisagens de cânions de arenito, paredões imponentes e dezenas de cachoeiras. O destaque fica para o Véu de Noiva, uma impressionante queda d'água de 86 metros.

4. Cáceres (Mato Grosso)



Às margens do Rio Paraguai, a cidade de Cáceres é conhecida como a "princesa do Pantanal". Sua beleza reside na sua forte identidade pantaneira e ribeirinha. O centro histórico colonial da cidade e a sua proximidade com a planície alagável a tornam uma excelente porta de entrada para a vida selvagem e a natureza do Pantanal. Além disso, Cáceres é famosa pelo Festival Internacional de Pesca Esportiva, que atrai visitantes do mundo todo.