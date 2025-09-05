Desligue o Wi-Fi: 4 destinos longe da cidade para se reconectar com a natureza
No Nordeste ao Sul do Brasil, descubra quatro refúgios no interior do país para uma viagem de desconexão, com muita natureza e aventura.
Clique aqui e escute a matéria
É tempo de se desconectar! A rotina agitada e a vida digital intensa criam a necessidade de um verdadeiro refúgio, um lugar onde a única tela é a paisagem e a única notificação é o som da natureza.
O Brasil, com sua vasta diversidade de ecossistemas, oferece inúmeros destinos perfeitos para essa fuga.
De praias isoladas a paisagens de serra, prepare-se para desligar o Wi-Fi e se reconectar com o que realmente importa.
Desligue o Wi-Fi: 4 destinos para se reconectar
1. Chapada Diamantina (BA)
A Chapada Diamantina é um santuário de biodiversidade e tranquilidade no coração da Bahia. O lugar é um convite para o ecoturismo, com trilhas que levam a cachoeiras impressionantes, como a Fumaça, e a poços de águas cristalinas, como o Poço Azul. Em cidades como Lençóis, a vida é tranquila, e a beleza do lugar e a ausência de grandes redes de sinal de celular em muitas áreas são um estímulo perfeito para se reconectar com a natureza e o momento.
2. Jalapão (TO)
Para os aventureiros que buscam uma experiência de total isolamento, o Jalapão é a escolha ideal.
Com sua paisagem de dunas douradas, fervedouros de águas azul-turquesa e rios de águas transparentes, o lugar é de uma beleza selvagem e intocada. As noites sob um céu repleto de estrelas e os dias de exploração da natureza são uma grande recompensa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Ilha do Mel (PR)
A Ilha do Mel, no litoral paranaense, é um refúgio de paz e simplicidade. Por ser uma área de preservação, o acesso de carros é proibido. As trilhas em meio à Mata Atlântica levam a praias desertas, a um farol histórico e a uma fortaleza. O clima rústico da ilha, com suas pousadas charmosas e a ausência de grandes estruturas urbanas, é perfeito para quem quer fugir da agitação e se conectar com o mar e a natureza.
4. Serra Catarinense (SC)
Em contraste com o litoral agitado, a Serra Catarinense é um destino de clima ameno e paisagens montanhosas que parecem de outro país. Cidades como Urubici e Urupema oferecem cenários de vales e formações rochosas que são perfeitos para trilhas e cavalgadas. O clima frio, as paisagens de araucárias e a tranquilidade das pequenas cidades são um convite para relaxar em lareiras, provar vinhos locais e se desconectar completamente.