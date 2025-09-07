Voz do Leitor, 07/09: Roubo de portão de alumínio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorreu na Rua Waldemar Nery, em prédio de número 669, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Roubo de portão de alumínio



É impressionante como a bandidagem aqui em Pernambuco - principalmente no Recife - age livremente, sem a menor preocupação em ser abordada pelas autoridades policiais. No fundo, esses meliantes sabem que a Polícia Militar de Pernambuco não atuam ostensivamente nas ruas. Prova disso ocorreu na Rua Waldemar Nery, número 669, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, com mais um roubo de portão de alumínio. Até vejo muitos policiais circulando pelo bairro durante o dia; mas, à noite, as ruas ficam abandonadas e os bandidos aproveitam para praticar seus crimes.

Sérgio Cunha, por e-mail

Obras na BR-232 se arrastam

É incrível como as obras no Brasil se arrastam por anos. Moro nos arredores da BR-232 e lembro bem quando a obra foi anunciada para ser concluída em um ano... Isso foi ainda no início de 2022. Até agora, a obra não foi 100% concluída e quem transita por ela sabe que, além da ciclofaixa, ainda falta ativação total da iluminação (em alguns trechos está tudo no escuro), e o paisagismo simplesmente ficou nas mãos de Deus, porque só tem barro e capim. Não irei nem entrar no ponto sensível referente aos inúmeros acidentes que ocorrem na BR-232, o que deixa claro a insegurança dessa via, mas aí já é outro tema. Agilize essa obra, governadora Raquel Lyra.

Carol Calixto, via redes sociais

60 anos do curso de Administração da UFPE

Em 2025, o curso de Administração da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) completa 60 anos. Os primeiros registros datam de 1959, quando as atividades começaram no bairro da Boa Vista, no Recife, consolidando-se como curso superior em 1965. Inicialmente dividido entre Administração de Empresas e Administração Pública, o curso evoluiu até chegar ao formato atual de Administração.

Sílvio de Paula, por e-mail

Pagamento de multa

Vejam só que absurdo. A CTTU lhe multa e só lhe dá uma opção de pagamento, através do Banco do Brasil. Chegando lá, os atendentes informam que essa operação só pode ser realizada através dos caixas eletrônicos, caso o pagante seja correntista desse Banco. Eu nunca vi coisa igual na minha vida! Será que o prefeito do Recife, João Campos, está querendo que todos os motoristas multados nessa cidade abram conta no banco estatal?

Cláudio de Melo, por e-mail

Punição branda para jogador

Mais uma vez vemos a justiça brasileira dá um mau exemplo para o País, desta vez, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador Bruno Henrique. do Flamengo, com um salário de R$ 1,8 milhão, liga para o irmão e diz que vai levar um cartão amarelo no jogo entre o Flamengo e Santos, para ajudar familiares e amigos a faturar com apostas online, ou seja, sem perigo de perderem o investimento, já que a aposta seria manipulada. A punição para Bruno Henrique, entretanto, foi de simplesmente 12 jogos de suspensão (em competições que a CBF organiza) e uma multa ridícula de míseros R$ 60 mil. Esse STJD é uma piada e mostra para a sociedade que cometer o crime de manipulação de resultados de apostas esportivas compensa.

Paulo de Luna, por e-mail