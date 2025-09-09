fechar
Cidades | Notícia

4 cidades ultramodernas que te transportam direto para o futuro

Do leste asiático ao oriente médio, descubra quatro cidades onde a arquitetura, a tecnologia e a visão urbanística transportam para o amanhã.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/09/2025 às 21:33
Singapura
Singapura - Phil Goulson/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Algumas cidades ao redor do mundo parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica.

Com arquitetura arrojada, tecnologia de ponta e uma visão urbanística que antecipa o amanhã, esses centros urbanos oferecem uma experiência de viagem que transcende o presente.

Para quem busca um vislumbre do futuro, estes quatro destinos são verdadeiras cápsulas do tempo, onde a inovação é a regra e o inesperado aguarda em cada esquina.

4 cidades que te levam ao futuro

1. Singapura (Singapura)

Singapura é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de cidade futurista. Pequena em tamanho, mas gigante em inovação, a cidade-estado impressiona por sua arquitetura arrojada, seus jardins verticais e sua organização impecável. Os Jardins da Baía, com suas Supertrees iluminadas, são um ícone de bio-arquitetura. A cidade é um modelo de sustentabilidade, com soluções tecnológicas integradas ao dia a dia, tornando a experiência de visitação uma verdadeira imersão no futuro.

2. Tóquio (Japão)

A capital japonesa é uma metrópole que combina tradição milenar com tecnologia de ponta. Em Tóquio, arranha-céus futuristas se erguem ao lado de templos antigos, e trens-bala cortam a paisagem urbana.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Bairros como Shinjuku, com seus neon e gigantescas telas de LED, mostram o lado mais moderno da cidade. 

3. Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Dubai é sinônimo de grandiosidade e parece desafiar os limites da engenharia e da arquitetura. Lar do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, e de ilhas artificiais, como Palm Jumeirah, Dubai é uma vitrine de inovações. A cidade investe pesado em tecnologia e infraestrutura, oferecendo uma experiência de luxo e modernidade que faz o visitante se sentir em um cenário de filme futurista.

4. Seul (Coreia do Sul)

A capital da Coreia do Sul é um centro de inovação tecnológica e design urbano. Seul se destaca por sua conectividade e por uma cultura que abraça o futuro, sem deixar de lado suas raízes. Edifícios icônicos, como o Dongdaemun Design Plaza (DDP), e parques futuristas, como o Parque Olímpico, são exemplos da visão arrojada da cidade.

Leia também

5 destinos que parecem cenário de conto de fadas
Cidades

5 destinos que parecem cenário de conto de fadas
Estes 5 destinos do Nordeste são uma boa opção para viagens em outubro de 2025
celebridades

Estes 5 destinos do Nordeste são uma boa opção para viagens em outubro de 2025

Compartilhe

Tags