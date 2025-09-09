fechar
Cidades | Notícia

5 destinos que parecem cenário de conto de fadas

Castelos, vilas encantadas e paisagens mágicas fazem desses lugares destinos perfeitos para quem sonha viver dentro de um conto de fadas.

Por Bianca Tavares Publicado em 09/09/2025 às 12:25
Imagem de castelo de pedra com várias torres cônicas, aninhado em uma encosta rochosa cercada por vegetação exuberante sob um céu claro. Renderização 3D.
Imagem de castelo de pedra com várias torres cônicas, aninhado em uma encosta rochosa cercada por vegetação exuberante sob um céu claro. Renderização 3D. - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Viajar pode ser muito mais do que conhecer novas culturas.

Alguns destinos ao redor do mundo carregam um charme especial, com cenários que parecem ter saído diretamente de livros de fantasia.

Castelos imponentes, vilarejos medievais e paisagens naturais deslumbrantes tornam cada visita uma experiência quase mágica.

Leia Também

Se você sempre sonhou em se sentir dentro de um conto de fadas, estes cinco destinos são escolhas perfeitas para a sua lista de viagens.

Confira agora a lista:

1. Colmar, França

A cidade da Alsácia é famosa por suas casas coloridas, canais floridos e ruas de pedras, que juntas formam um cenário de filme perfeito!

2. Sintra, Portugal

Com palácios extravagantes, como o Palácio de Pena, Sintra é conhecido por ter florestas e lendas que reforçam mais ainda o ambiente mágico.

3. Hallstatt, Áustria

Montanhas, lagos cristalinos, construções históricas e beleza natural. Esse é o combo que os turistas podem encontrar ao optarem por Hallstatt!

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Rothenburg ob der Tauber, Alemanha

Composta por vilarejos medievais, essa cidade da Alemanha preserva muralhas, torres e casinhas típicas, transportando qualquer pessoa para a Idade Média.

5. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha

Por último na lista, temos o inspirador Castelo de Neuschwanstein, uma inspiração até para Walt Disney, um dos castelos mais famosos do mundo.

Lembra o cenário perfeito para um romance.

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL

Leia também

Estes 5 destinos do Nordeste são uma boa opção para viagens em outubro de 2025
celebridades

Estes 5 destinos do Nordeste são uma boa opção para viagens em outubro de 2025
Praia ou serra? 4 opções variadas de destino sem sair de Pernambuco
VIAGENS

Praia ou serra? 4 opções variadas de destino sem sair de Pernambuco

Compartilhe

Tags