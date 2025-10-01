Adeus, Ano Velho! 5 destinos badalados para passar o Réveillon 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Show de luzes, charme rústico e mais! Confira cinco destinos badalados no Brasil e no para uma virada de ano inesquecível em 2026.

Clique aqui e escute a matéria

Réveillon: um dos momentos mais vibrantes do calendário!

Na virada do ano, o país inteiro se transforma em um palco de celebrações, onde o calor, o mar e a música se encontram para dar as boas-vindas a um novo ciclo.

Se você busca uma virada inesquecível, que combine o glamour das festas exclusivas com a beleza natural estonteante, estes cinco destinos nacionais são as escolhas perfeitas para celebrar o Réveillon 2026.

5 destinos badalados para passar o Réveillon 2026 no Brasil

1. Rio de Janeiro (RJ)

A capital fluminense é o centro das celebrações de Réveillon no país. A Praia de Copacabana atrai milhões de pessoas para o maior e mais famoso espetáculo de fogos de artifício à beira-mar do mundo, acompanhado por shows gratuitos. Além da festa pública, o Rio oferece inúmeros eventos privados de alto luxo em hotéis e clubes com vistas privilegiadas, consolidando-se como o destino mais vibrante da virada no Brasil.

2. Fernando de Noronha (PE)

Para quem valoriza a exclusividade e a conexão com a natureza, o arquipélago de Fernando de Noronha é a escolha ideal. O Réveillon na ilha é marcado por festas privadas sofisticadas. A virada é celebrada em meio a paisagens de tirar o fôlego, como a Praia da Conceição, e oferece a chance de começar o ano com mergulhos em águas cristalinas ao lado de tartarugas e golfinhos.

3. Trancoso (BA)

O vilarejo baiano de Trancoso se estabeleceu como o destino preferido das celebridades e do público que busca uma festa elegante e prolongada. A celebração principal gira em torno do charmoso Quadrado, com sua igreja histórica, mas as grandes festas privadas (com line-ups internacionais e ingressos caríssimos) acontecem em praias próximas, como a Praia do Taípe, unindo a rusticidade local com o glamour contemporâneo.

4. Jericoacoara (CE)

A antiga vila de pescadores de Jericoacoara consolidou-se como um dos destinos mais badalados para a virada no Nordeste. O Réveillon em Jeri é sinônimo de eventos de música marcantes. A celebração combina o glamour dos eventos noturnos com a beleza natural da região, com a Duna do Pôr do Sol como ponto de contemplação e o aquecimento para as festas.

5. Jurerê Internacional (SC)

Localizado em Florianópolis, Jurerê Internacional é conhecido por suas mansões luxuosas e, principalmente, por seus beach clubs de alto padrão. O Réveillon na região é focado em festas grandiosas e exclusivas, com DJs renomados e estrutura de nível internacional.