Adeus, Ano Velho! 5 destinos badalados para passar o Réveillon 2026

Show de luzes, charme rústico e mais! Confira cinco destinos badalados no Brasil e no para uma virada de ano inesquecível em 2026.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/10/2025 às 23:55
Jericoacoara, Ceará
Jericoacoara, Ceará - Pexels

Réveillon: um dos momentos mais vibrantes do calendário!

Na virada do ano, o país inteiro se transforma em um palco de celebrações, onde o calor, o mar e a música se encontram para dar as boas-vindas a um novo ciclo.

Se você busca uma virada inesquecível, que combine o glamour das festas exclusivas com a beleza natural estonteante, estes cinco destinos nacionais são as escolhas perfeitas para celebrar o Réveillon 2026.

5 destinos badalados para passar o Réveillon 2026 no Brasil

1. Rio de Janeiro (RJ)

A capital fluminense é o centro das celebrações de Réveillon no país. A Praia de Copacabana atrai milhões de pessoas para o maior e mais famoso espetáculo de fogos de artifício à beira-mar do mundo, acompanhado por shows gratuitos. Além da festa pública, o Rio oferece inúmeros eventos privados de alto luxo em hotéis e clubes com vistas privilegiadas, consolidando-se como o destino mais vibrante da virada no Brasil.

2. Fernando de Noronha (PE)

Para quem valoriza a exclusividade e a conexão com a natureza, o arquipélago de Fernando de Noronha é a escolha ideal. O Réveillon na ilha é marcado por festas privadas sofisticadas. A virada é celebrada em meio a paisagens de tirar o fôlego, como a Praia da Conceição, e oferece a chance de começar o ano com mergulhos em águas cristalinas ao lado de tartarugas e golfinhos.

3. Trancoso (BA)

O vilarejo baiano de Trancoso se estabeleceu como o destino preferido das celebridades e do público que busca uma festa elegante e prolongada. A celebração principal gira em torno do charmoso Quadrado, com sua igreja histórica, mas as grandes festas privadas (com line-ups internacionais e ingressos caríssimos) acontecem em praias próximas, como a Praia do Taípe, unindo a rusticidade local com o glamour contemporâneo.

4. Jericoacoara (CE)

A antiga vila de pescadores de Jericoacoara consolidou-se como um dos destinos mais badalados para a virada no Nordeste. O Réveillon em Jeri é sinônimo de eventos de música marcantes. A celebração combina o glamour dos eventos noturnos com a beleza natural da região, com a Duna do Pôr do Sol como ponto de contemplação e o aquecimento para as festas.

5. Jurerê Internacional (SC)

Localizado em Florianópolis, Jurerê Internacional é conhecido por suas mansões luxuosas e, principalmente, por seus beach clubs de alto padrão. O Réveillon na região é focado em festas grandiosas e exclusivas, com DJs renomados e estrutura de nível internacional. 

