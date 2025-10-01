Adeus, Ano Velho! 5 destinos badalados para passar o Réveillon 2026
Show de luzes, charme rústico e mais! Confira cinco destinos badalados no Brasil e no para uma virada de ano inesquecível em 2026.
Réveillon: um dos momentos mais vibrantes do calendário!
Na virada do ano, o país inteiro se transforma em um palco de celebrações, onde o calor, o mar e a música se encontram para dar as boas-vindas a um novo ciclo.
Se você busca uma virada inesquecível, que combine o glamour das festas exclusivas com a beleza natural estonteante, estes cinco destinos nacionais são as escolhas perfeitas para celebrar o Réveillon 2026.
5 destinos badalados para passar o Réveillon 2026 no Brasil
1. Rio de Janeiro (RJ)
A capital fluminense é o centro das celebrações de Réveillon no país. A Praia de Copacabana atrai milhões de pessoas para o maior e mais famoso espetáculo de fogos de artifício à beira-mar do mundo, acompanhado por shows gratuitos. Além da festa pública, o Rio oferece inúmeros eventos privados de alto luxo em hotéis e clubes com vistas privilegiadas, consolidando-se como o destino mais vibrante da virada no Brasil.
2. Fernando de Noronha (PE)
Para quem valoriza a exclusividade e a conexão com a natureza, o arquipélago de Fernando de Noronha é a escolha ideal. O Réveillon na ilha é marcado por festas privadas sofisticadas. A virada é celebrada em meio a paisagens de tirar o fôlego, como a Praia da Conceição, e oferece a chance de começar o ano com mergulhos em águas cristalinas ao lado de tartarugas e golfinhos.
3. Trancoso (BA)
O vilarejo baiano de Trancoso se estabeleceu como o destino preferido das celebridades e do público que busca uma festa elegante e prolongada. A celebração principal gira em torno do charmoso Quadrado, com sua igreja histórica, mas as grandes festas privadas (com line-ups internacionais e ingressos caríssimos) acontecem em praias próximas, como a Praia do Taípe, unindo a rusticidade local com o glamour contemporâneo.
4. Jericoacoara (CE)
A antiga vila de pescadores de Jericoacoara consolidou-se como um dos destinos mais badalados para a virada no Nordeste. O Réveillon em Jeri é sinônimo de eventos de música marcantes. A celebração combina o glamour dos eventos noturnos com a beleza natural da região, com a Duna do Pôr do Sol como ponto de contemplação e o aquecimento para as festas.
5. Jurerê Internacional (SC)
Localizado em Florianópolis, Jurerê Internacional é conhecido por suas mansões luxuosas e, principalmente, por seus beach clubs de alto padrão. O Réveillon na região é focado em festas grandiosas e exclusivas, com DJs renomados e estrutura de nível internacional.