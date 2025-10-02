fechar
7 destinos para conhecer no feriado de 20 de novembro

Do berço da cultura afro-brasileira ao charme serrano, confira 7 destinos no Brasil ideais para o feriado de 20 de novembro, unindo história e lazer.

Por Thallys Menezes Publicado em 02/10/2025 às 22:52 | Atualizado em 02/10/2025 às 22:52
Ouro Preto (MG)
Ouro Preto (MG) - Lucia Barreiros Silva/Pexels

O feriado de 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, é uma excelente oportunidade para planejar uma viagem que una descanso, celebração e imersão cultural.

Esta data, que celebra o legado e a resistência do povo negro no Brasil, convida a visitar destinos que carregam forte significado histórico, mas também oferece a chance de explorar destinos turísticos clássicos. Confira!

7 destinos para conhecer no feriado de 20 de novembro

1. Salvador (Bahia)

A capital baiana é o destino mais emblemático para o feriado. Salvador é o berço da cultura afro-brasileira, com uma rica herança histórica e cultural. No feriado, a cidade se enche de eventos e celebrações. O principal atrativo é o Pelourinho, com seus casarões coloridos e o forte da religiosidade de matriz africana. O visitante pode ainda desfrutar da culinária de rua e das praias urbanas, como o Porto da Barra.

2. Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Além das praias famosas, o Rio de Janeiro guarda um rico patrimônio afro-brasileiro na região da Pequena África, que inclui o bairro da Saúde e a Gamboa. 

O feriado é ideal para visitar o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã, além de curtir a efervescência cultural da Lapa.

3. São Luís (Maranhão)

Com um dos maiores centros históricos de azulejos da América Latina, São Luís oferece uma viagem no tempo. A cultura local é profundamente influenciada pela herança africana, que se manifesta na culinária local. A cidade também é famosa por ser a Capital Nacional do Reggae, oferecendo uma vida noturna agitada com ritmos caribenhos.

4. Ouro Preto (Minas Gerais)

Para quem prefere o clima de serra e a história colonial, Ouro Preto é a escolha perfeita. A cidade mineira é um Patrimônio Cultural da Humanidade e oferece um mergulho no período colonial com suas igrejas barrocas, museus e ladeiras de pedra. O feriado é ideal para explorar a arte de Aleijadinho e visitar as antigas minas, além de aproveitar a rica e premiada gastronomia mineira.

5. Bonito (Mato Grosso do Sul)

Se a prioridade é a natureza e a aventura, Bonito é o destino ideal. A cidade é referência em ecoturismo e famosa por suas águas cristalinas, perfeitas para a flutuação. Atividades como mergulho no Rio da Prata e a visita à Gruta do Lago Azul garantem um feriado ativo e de conexão com a fauna e flora do Mato Grosso do Sul.

6. Foz do Iguaçu (Paraná)

Para um feriado grandioso, Foz do Iguaçu oferece a chance de visitar uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo: as Cataratas do Iguaçu. O feriado permite explorar o lado brasileiro e argentino do parque nacional, além de conhecer a usina hidrelétrica de Itaipu. É um destino que combina força da natureza e engenharia moderna.

7. Chapada Diamantina (Bahia)

Para os amantes de trilhas e paisagens abertas, a Chapada Diamantina é um santuário ecológico. O feriado oferece tempo suficiente para explorar cachoeiras como a Cachoeira da Fumaça e o Poço Azul. É uma viagem que exige preparo físico, mas recompensa com vistas espetaculares.

