Cidades | Notícia

Um pedaço da França no Brasil: 5 destinos brasileiro com charme parisiense

Palácios imperiais e muito mais! Descubra cinco cidades brasileiras que unem história e o sofisticado charme parisiense e francês.

Por Thallys Menezes Publicado em 03/10/2025 às 21:04
Teatro Amazonas, em Manaus (AM)
Teatro Amazonas, em Manaus (AM) - Lucia Barreiros Silva/Pexels

O charme e a elegância de Paris não estão restritos às margens do Sena. No Brasil, a influência francesa está presente na arquitetura, o urbanismo e a estética de cidades importantes.

Esta influência da se manifesta em palácios imperiais, fachadas antigas e avenidas que lembram os espaços parisienses.

Para quem busca uma viagem com requinte e história europeia sem sair do país, estes cinco destinos são uma verdadeira descoberta.

5 destinos brasileiros com charme parisiense

1. Manaus (AM)

No auge do Ciclo da Borracha, Manaus era uma das cidades altamente próspera, ostentando um luxo que vinha diretamente da Europa. O símbolo máximo dessa era é o Teatro Amazonas, uma obra-prima inaugurada em 1896, com cúpula colorida e salões inspirados nas óperas de Paris. Outros exemplos da influência francesa incluem o Palácio Rio Negro e o planejamento de grandes avenidas.

2. São Luís (MA)

A capital maranhense tem uma ligação histórica única com a França, sendo a única capital brasileira fundada por franceses. Seu centro histórico, tombado pela UNESCO, possui uma grande concentração de casarões com azulejos portugueses e, notavelmente, franceses, conferindo-lhe um visual de cidade europeia de província. A rica cultura do Bumba Meu Boi e a gastronomia local convivem com a imponência de suas construções seculares.

3. Belém (PA)

O auge do Ciclo da Borracha no final do século XIX transformou Belém em uma cidade de luxo e sofisticação, rivalizando com Manaus. O dinheiro da borracha foi investido na importação direta de materiais e artistas europeus. O Theatro da Paz, em estilo neoclássico, e o Palacete Azul são exemplos claros desse fausto. 

4. Petrópolis (RJ)

A cidade imperial, refúgio de verão da família real, foi planejada para ter ares europeus e é marcada por uma arquitetura germânica e francesa. O Palácio de Cristal e o Museu Imperial, antiga residência de Dom Pedro II, com seu design palaciano e jardins impecáveis, dão à cidade um charme de Versalhes.

5. Pelotas (RS)

Próspera no século XIX, Pelotas recebeu um grande investimento em arquitetura, resultando em um centro urbano repleto de edifícios em estilo Neoclássico e Art Nouveau, inspirados diretamente em modelos franceses e italianos. 

