Fã de Vale Tudo? Visite 8 locais que já foram cenário da novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Siga a rota de Raquel, Fátima e Odete! Oito pontos turísticos que foram cenário do remake de Vale Tudo e unem história, luxo e a beleza do Brasil.

Clique aqui e escute a matéria

Na boca do povo, o remake de Vale Tudo presenteou o público com momentos eletrizantes e um desfile de cenários deslumbrantes.

Do Paraná ao Rio de Janeiro, a novela usou a diversidade do Brasil para ambientar a jornada de Raquel e o universo de luxo e poder da família Roitman.

Se você deseja mergulhar nos caminhos percorridos pelos personagens, confira um roteiro com oito locais marcantes que serviram de palco para a trama.

Fã de Vale Tudo? Visite 8 locais de cenário da novela

1. Foz do Iguaçu (Paraná)

O cenário das Cataratas do Iguaçu foi o ponto de partida dramático da jornada de Raquel e Maria de Fátima. Em meio à grandiosidade das quedas d'água, a protagonista começou sua busca por uma vida melhor após ser traída pela filha. As cataratas são uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, e o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas, oferece trilhas e mirantes que permitem sentir a força da natureza.

2. Hotel Copacabana Palace (Rio de Janeiro)

O icônico hotel na Avenida Atlântica serviu como símbolo do glamour e do poder dos personagens mais ricos da novela. O Copacabana Palace foi palco dos encontros de Odete Roitman com César e outros de seus casos, além de ter sido moradia provisória de Maria de Fátima no início da trama. Os visitantes podem desfrutar da arquitetura Belle Époque e dos restaurantes sofisticados, como o Pérgula.

3. Theatro Municipal (Rio de Janeiro)

Um dos mais importantes cartões-postais culturais do Rio, o Theatro Municipal foi palco para mais uma artimanha de Maria de Fátima, que se jogou da escada para tentar encerrar a gravidez. Sua arquitetura imponente, inspirada na Ópera de Paris, evoca a sofisticação europeia. É o local ideal para quem busca apreciar a arte e a história.

4. Praia de São Conrado (Rio de Janeiro)

Localizada entre a Rocinha e o Morro Dois Irmãos, marcou um ponto de virada na vida de Raquel. Foi ali que a protagonista iniciou sua venda de sanduíches no Rio, rompendo desafios em sua trajetória de ascensão. O local oferece uma vista espetacular para os banhistas.

5. Vila Isabel (Rio de Janeiro)

O tradicional bairro da Zona Norte carioca serviu como lar para vários personagens da trama, como Raquel, Ivan, Consuelo e Poliana. Vila Isabel representa a essência popular da cidade maravilhosa. Conhecido como o berço do compositor Noel Rosa, o bairro tem como atrativos o comércio local, os tradicionais bares de samba e a atmosfera calorosa.

6. Outeiro da Glória (Rio de Janeiro)

Com sua igreja barroca e a vista panorâmica deslumbrante da Baía de Guanabara, o Outeiro da Glória foi palco para o luxuoso casamento entre Maria de Fátima e Afonso Roitman. A Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro é um dos monumentos religiosos mais importantes e belos da cidade.

7. Paraty (Rio de Janeiro)

A beleza colonial e as ruas de pedra de Paraty no litoral sul-fluminense foram escolhidas como cenário no início da trama, com reencontros de Maria de Fátima com Raquel e Rubinho. A cidade, que é Patrimônio Mundial, oferece passeios de barco pelas ilhas e cachoeiras, unindo história e natureza.

8. Angra dos Reis (Rio de Janeiro)

O arquipélago de Angra dos Reis foi o palco de uma cena de romance entre Afonso e Solange. Conhecido por seus iates, mansões de veraneio e praias exclusivas, o local é símbolo do alto padrão de vida da elite carioca.