Glória Pires assiste Vale Tudo? Atriz surpreende com declaração
"Vale Tudo" está quase acabando e os internautas seguem curiosos sobre a opinião do elenco original sobre a trama; saiba o que disse Gloria Pires.
"Vale Tudo" está prestes a parar o Brasil com sua reta final!
Escrito por Manuela Dias, o remake tem causado polêmica nas redes sociais, mesmo entre quem assiste religiosamente.
Em meio a críticas ao roteiro e direção, há a curiosidade dos internautas sobre a percepção que o elenco original teria da nova versão, que teve alterações significativas na história.
Uma das mais faladas nesse sentido é Gloria Pires, intérprete de Maria de Fátima na novela original de 1988.
Vale Tudo: Gloria Pires revela que não assiste a novela
No lançamento do filme "Sexa", sua estreia como diretora, Glória Pires foi entrevistada pelo Portal Léo Dias, incluindo perguntas sobre "Vale Tudo".
Indagada pelo veículo, Glória declarou que não acompanhou a nova versão da trama e resolveu não emitir opiniões sobre a atuação de Bella Campos no papel que foi seu em 1988.
Em entrevista à CNN Brasil em abril, a atriz já havia adiantado que não assistia a novela.
"Ainda não tive tempo de assistir, estou trabalhando muito no meu filme. Estou montando meu longa, e isso realmente é um trabalho de absorção imensa", justificou.
Porém, Glória chegou a relatar na época que pretendia acompanhar a trama quando fosse possível. " Vou pegar um tempinho e dar uma maratonada", disse.
Regina Duarte, que interpretou a mãe de Maria de Fátima, Raquel, na novela original, também já revelou não assistir a trama e criticou a produção do remake pela Globo.
"Se eu fosse fazer uma coisa inspirada por Vale Tudo, eu não daria o nome de Vale Tudo. Eu faria uma outra coisa, inspirada em Vale Tudo", disse.
Quando termina Vale Tudo?
O remake de "Vale Tudo" chega ao fim no próximo dia 17 de outubro, uma sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado (18).
Na segunda-feira (20) estreia "Três Graças", de Aguinaldo Silva, com Sophie Charlotte, Murilo Benício e Grazi Massafera.