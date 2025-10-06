SBT cita morte de Odete Roitman para divulgar The Voice Brasil
Clique aqui e escute a matéria
Sabendo que nesta segunda-feira (6), finalmente, a Globo vai colocar no ar a suposta morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, o SBT não pensou duas vezes em citar a vilã para lançar o The Voice Brasil, que estreia hoje.
“Amanhã, 22h30, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil”, diz o anúncio. Na rede social X, os internautas vibraram com o retorno do “SBT raiz”.
“O único objetivo dessa chamada é viralizar a chamada. Conseguiram o objetivo. Pegaram carona no assunto do momento. Estão de parabéns! Relembrando as chamadas antigas do SBT”, “Aí sim, isso é honrar a memória do Silvio, não trazer programas que saíram do ar por causa de baixa audiência”, “Isso me lembra as chamadas antigas, como o Silvio surtava com as audiências da Globo”, “Escola Silvio Santos de marketing”, foram alguns comentários.
Com direção de Boninho e apresentação de Tiago Leifert, The Voice Brasil, no SBT, conta com os jurados Duda Beat, Matheus & Kauan, Mumuzinho e Péricles. A atração começa às 22h30.