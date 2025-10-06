Debora Bloch extravasa e desce na ‘Boquinha da Garrafa’ em festão de Vale Tudo
Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo, desceu na ‘Boquinha da Garrafa’, em uma festa de confraternização do elenco do remake de Manuela Dias, no último sábado (4).
Além da atriz, outros artistas como Paolla Oliveira, Humberto Carrão, Guilherme Magon e Samanta Jones também caíram na coreografia icônica do grupo Companhia do Pagode, que fez sucesso no país nos anos 1990.
Por falar em Debora, em recente pesquisa do Datafolha, foi registrado que o público não está feliz com a morte de Odete Roitman, que acontece nesta segunda-feira (6). Para muitos, a megera tinha que terminar falida. Apenas 4% dos entrevistados preferem o final clássico de uma vilã.
Em relação à protagonista da trama, Raquel (Taís Araújo), foi apontado que 71% do público deseja que a empresária enriqueça ainda mais. Mas 26% preferem a versão pobre da personagem, quando ela caminhava na praia vendendo sanduíches.