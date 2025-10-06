Humilde? Manuela Dias desabafa sobre críticas a Vale Tudo: “Eu procuro aprender”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manuela Dias, autora de Vale Tudo, no último domingo (5), em entrevista ao Fantástico, revelou que procura “aprender” com as críticas que sofreu por conta do remake.

“Olha, ser roteirista, ainda mais de novela das nove, é lidar com críticas. Eu procuro aprender com as críticas. Acho que isso é fundamental. E não é só sofrer as críticas. Com as críticas e com as dificuldades. Acho que a gente tem que sempre aprender”, confessou.

A autora também comentou sobre a tão aguardada morte de Odete Roitman (Debora Bloch), que acontece nesta segunda-feira (6). Manuela não esconde que ficou com “dó” de matar a megera na trama. “Olha, eu também fiquei apaixonada na Odete, então… Realmente, deu dó”, lamentou.

Porém, a morte da vilã ainda gera polêmica. Como a pesquisa Datafolha demonstrou que o público não deseja a morte da empresária e, sim, que ela amargue na pobreza, existe uma possibilidade de Odete acabar escapando nesta versão.

