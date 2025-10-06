fechar
Observatório da Tv | Notícia

Humilde? Manuela Dias desabafa sobre críticas a Vale Tudo: “Eu procuro aprender”

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/10/2025 às 13:59
Humilde? Manuela Dias desabafa sobre críticas a Vale Tudo: “Eu procuro aprender”
Humilde? Manuela Dias desabafa sobre críticas a Vale Tudo: “Eu procuro aprender” - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Manuela Dias, autora de Vale Tudo, no último domingo (5), em entrevista ao Fantástico, revelou que procura “aprender” com as críticas que sofreu por conta do remake.

Olha, ser roteirista, ainda mais de novela das nove, é lidar com críticas. Eu procuro aprender com as críticas. Acho que isso é fundamental. E não é só sofrer as críticas. Com as críticas e com as dificuldades. Acho que a gente tem que sempre aprender”, confessou.

A autora também comentou sobre a tão aguardada morte de Odete Roitman (Debora Bloch), que acontece nesta segunda-feira (6). Manuela não esconde que ficou com “dó” de matar a megera na trama. “Olha, eu também fiquei apaixonada na Odete, então… Realmente, deu dó”, lamentou.

Porém, a morte da vilã ainda gera polêmica. Como a pesquisa Datafolha demonstrou que o público não deseja a morte da empresária e, sim, que ela amargue na pobreza, existe uma possibilidade de Odete acabar escapando nesta versão.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Quando o coração resolve falar mais alto, 4 signos descobrem o que é sentir de verdade
Signo

Quando o coração resolve falar mais alto, 4 signos descobrem o que é sentir de verdade
3 signos vão ter sorte com compras, descontos e negociações que pareciam travadas há meses
Signo

3 signos vão ter sorte com compras, descontos e negociações que pareciam travadas há meses

Compartilhe

Tags