Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo? Confira os cinco suspeitos

O assassinato de Odete Roitman tem tudo para dar o que falar em "Vale Tudo"! Saiba quem são os possíveis responsáveis pela morte da vilã.

O grande mistério de "Vale Tudo" está no ar!

A novela das 21h promete parar o Brasil com o desfecho de Odete Roitman, assassinada a tiros no capítulo de 6 de outubro.

A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo, em 17 de outubro, mas a autora Manuela Dias já revelou em entrevista ao Fantástico quem são os cinco suspeitos do assassinato.

Autora Manuela Dias até já comentou que vai mudar o assassino da versão original de 1988, quando a culpada foi Leila. Confira o que pode vir aí!

Quem matou Odete Roitman?

1. Maria de Fátima (Bella Campos)

A filha de Raquel foi humilhada várias vezes pela vilã, que ainda ficou com seu antigo amante, César. Além disso, Odete também tentou matá-la recentemente.

2. Marco Aurélio (Alexandre Nero)

O executivo da TCA trava uma guerra aberta com Odete e já a acusou de ter orquestrado um atentado contra ele.

3. Celina (Malu Galli)

Mesmo aparentando ser "da paz", ela pode querer se vingar pelo sofrimento que a irmã causou a ela e aos filhos, incluindo culpar Heleninha pela falsa morte de Leonardo.

4. César (Cauã Reymond)

O ex de Fátima herdaria uma fortuna se a esposa morresse, graças ao contrato de casamento. Ele também está com medo e Odete após ver o que ela fez com filho.

5. Heleninha (Paolla Oliveira)

Foi culpada pela mãe pela morte do irmão gêmeo Leonardo durante anos, além de ser enganada pela mãe sobre ele estar morto.

Quando é o último capítulo de Vale Tudo?

O último capítulo de "Vale Tudo" já tem data para ir ao ar: 17 de outubro, com reapresentação no dia 18.