Como foi a morte icônica de Odete Roitman na primeira versão de Vale Tudo

Na última quinta-feira (2), os telespectadores se depararam com algo totalmente novo em relação à suposta morte do filho de Odete Roitman (Debora Bloch).

Primeiro, que na versão original, Leonardo realmente não sobreviveu ao trágico acidente de carro. Quem estava dirigindo o carro e foi responsável pela morte do filho foi a própria Odete, interpretada na época por Beatriz Segall. Ela fez com que sua filha, Heleninha Roitman (Renata Sorrah), realmente acreditasse que ela teria sido responsável pela morte do irmão.

No capítulo do assassinato, da primeira versão, o público já presencia Heleninha totalmente desestabilizada e bebendo muito, com a revelação de Raquel (Taís Araújo). Sim, foi a mocinha que desmascarou a vilã na frente da família. Logo depois, tem a cena em que a Odete recebe vários tiros, mas o público, claro, fica sem informações sobre quem teria assassinado.

No final, Celina (Nathália Timberg) recebe uma ligação e fica sem acreditar que sua irmã foi assassinada. Ela realmente acredita em um trote, mas logo a tragédia se confirma.

Quem de fato matou Odete foi Leila (Cassia Kis), que descobriu o envolvimento de Maria de Fátima (Gloria Pires) com Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Na realidade, ela queria matar a filha de Raquel, mas acaba acertando na megera.