7 destinos poucos conhecidos (e incríveis) o Carnaval 2026
Festas folclóricas e paraísos naturais! Confira sete lugares pouco explorados no Brasil que oferecem uma virada de Carnaval memorável.
O Carnaval no Brasil é sinônimo de muita festa, mas nem sempre precisa ser sinônimo de multidões nos destinos mais óbvios.
Para 2026, a chave pode ser buscar lugares que oferecem uma folia autêntica, culturalmente rica ou um refúgio tranquilo com paisagens incríveis, fugindo do agito de Rio e Salvador.
7 destinos incríveis para um Carnaval fora do óbvio em 2026
1. Olinda (Pernambuco)
Vizinha de Recife, a cidade e seu Carnaval têm uma identidade própria, com uma folia democrática e culturalmente intensa. A festa é marcada pelos Bonecos Gigantes, que saem em cortejo pelas ladeiras históricas, e pelos inúmeros blocos de frevo que fazem a alegria dos foliões em um cenário colonial tombado pela UNESCO.
2. São Luiz do Paraitinga (São Paulo)
Para quem busca um Carnaval tradicional no Sudeste sem a efervescência das capitais, São Luiz do Paraitinga é ideal. A cidade do interior paulista é famosa por reviver as marchinhas e os antigos carnavais de rua. O centro histórico é fechado para a folia, que mantém um clima familiar e folclórico, priorizando a música de época e a cultura regional.
3. Pirenópolis (Goiás)
Fugindo totalmente do axé e do samba, Pirenópolis oferece um Carnaval tranquilo e charmoso no coração do Brasil. A cidade, um Patrimônio Histórico Nacional, é famosa por sua arquitetura colonial e suas igrejas do século XVIII. O feriado é ideal para aproveitar as cachoeiras da região e o clima serrano, com folia mais calma e focada em blocos locais e bares.
4. Diamantina (Minas Gerais)
Localizada no Vale do Jequitinhonha, Diamantina oferece um Carnaval com sabor histórico. A cidade, berço de Juscelino Kubitschek, é conhecida por suas ladeiras de pedra e casarões coloniais. O ponto alto da festa são as apresentações da Charanga, que se misturam à tradição das serestas e dos batuques de matriz africana.
5. Paraty (Rio de Janeiro)
Esta cidade histórica do litoral sul fluminense, com suas ruas de pedra e arquitetura colonial, oferece um Carnaval que equilibra folia e natureza. O Bloco da Lama é a atração mais famosa e inusitada, onde os foliões se cobrem de lama preta medicinal nas praias e saem em cortejo. A folia é completada por blocos tradicionais, música e passeios pelas ilhas e cachoeiras da região.
6. Chapada Diamantina (Bahia)
Para quem usa o feriado como desculpa para fugir da agitação e buscar paz e aventura, a Chapada Diamantina é um refúgio incrível. Em vez de trios elétricos, o visitante encontra trilhas desafiadoras, cachoeiras imponentes como a Cachoeira da Fumaça, e a beleza geológica do Poço Azul. A cidade base, Lençóis, tem uma folia de rua calma com o charme do interior.
7. Tibau do Sul/Pipa (Rio Grande do Norte)
Embora Pipa seja conhecida, ela é uma alternativa menos massificada do que capitais como Natal. No Carnaval, a vila oferece uma mistura de tranquilidade e festa. Durante o dia, o foco são as praias paradisíacas, o surfe e os passeios de barco. À noite, a vila ganha vida com festas e shows mais voltados ao público jovem e alternativo, com uma atmosfera de beach club.