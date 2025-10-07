Tábua da Maré em Porto de Galinhas orienta turistas e pescadores para esta terça-feira, 07/10/2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para quem planeja aproveitar o mar e as paisagens naturais de Porto de Galinhas nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025

Para quem planeja aproveitar o mar e as paisagens naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, a tábua da maré indica variações significativas que podem influenciar os melhores momentos para os passeios.

Segundo dados do site Tábuas da Maré, a previsão é a seguinte:

Amanhecerá em Porto de Galinhas às 4h59 e o pôr do sol será às 17h15.

Marés

Com relação às marés, os gráficos apontaram:

Maré alta (preia-mar): às 03h31, com altura de cerca de 2,5 m



Maré baixa (baixa-mar): às 09h29, com altura de –0,1 m



Segunda preia-mar: às 15h30, com altura estimada de 2,4 m

Segunda baixa-mar: às 21h43, com altura de –0,0m

O coeficiente das marés para esse dia é alto, em torno de 111, indicando grandes marés e correntezas muito notórias.

