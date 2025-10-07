Tábua da Maré em Porto de Galinhas orienta turistas e pescadores para esta terça-feira, 07/10/2025
Para quem planeja aproveitar o mar e as paisagens naturais de Porto de Galinhas nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025
Para quem planeja aproveitar o mar e as paisagens naturais de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, a tábua da maré indica variações significativas que podem influenciar os melhores momentos para os passeios.
Segundo dados do site Tábuas da Maré, a previsão é a seguinte:
Amanhecerá em Porto de Galinhas às 4h59 e o pôr do sol será às 17h15.
Marés
Com relação às marés, os gráficos apontaram:
Maré alta (preia-mar): às 03h31, com altura de cerca de 2,5 m
Maré baixa (baixa-mar): às 09h29, com altura de –0,1 m
Segunda preia-mar: às 15h30, com altura estimada de 2,4 m
Segunda baixa-mar: às 21h43, com altura de –0,0m
O coeficiente das marés para esse dia é alto, em torno de 111, indicando grandes marés e correntezas muito notórias.
