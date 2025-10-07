Previsão do tempo: terça-feira (7) segue com sol e tempo firme em Pernambuco
Semana avança com tempo estável; sol predomina em todo o Estado e umidade baixa exige atenção redobrada no Sertão. Confira detalhes
O Estado amanheceu com poucas nuvens e sol predominante nesta terça-feira (7). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva significativa para hoje, e o tempo deve permanecer estável em todas as regiões.
As precipitações podem voltar apenas na quinta-feira (9), com intensidade fraca a moderada na Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul.
Temperaturas
No Recife, a temperatura varia entre 25°C e 29°C, com umidade de até 90%. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros ficam entre 20°C e 28°C. Caruaru registra mínima de 15°C e máxima de 30°C, enquanto Carpina oscila entre 21°C e 29°C.
No Sertão, o calor aumenta: Serra Talhada chega a 35°C, com umidade mínima de 20%, e Petrolina marca entre 20°C e 33°C.
Com o tempo seco em parte do interior, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição solar nas horas mais quentes e priorizar roupas leves durante o dia.
