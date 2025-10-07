fechar
Previsão do tempo: terça-feira (7) segue com sol e tempo firme em Pernambuco

Semana avança com tempo estável; sol predomina em todo o Estado e umidade baixa exige atenção redobrada no Sertão. Confira detalhes

Por JC Publicado em 07/10/2025 às 7:10
Fotografia do Recife Antigo/Rio Capibaribe
Fotografia do Recife Antigo/Rio Capibaribe - Tião Siqueira

O Estado amanheceu com poucas nuvens e sol predominante nesta terça-feira (7). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva significativa para hoje, e o tempo deve permanecer estável em todas as regiões.

As precipitações podem voltar apenas na quinta-feira (9), com intensidade fraca a moderada na Região Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul.

Temperaturas

No Recife, a temperatura varia entre 25°C e 29°C, com umidade de até 90%. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros ficam entre 20°C e 28°C. Caruaru registra mínima de 15°C e máxima de 30°C, enquanto Carpina oscila entre 21°C e 29°C.

No Sertão, o calor aumenta: Serra Talhada chega a 35°C, com umidade mínima de 20%, e Petrolina marca entre 20°C e 33°C.

Com o tempo seco em parte do interior, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição solar nas horas mais quentes e priorizar roupas leves durante o dia.

